Nové Delly s bezdrátem - WM2003 pro iPaq 38XX - a další

Příští DELLy budou mít bezdrát!

Anthony Bonadero, ředitel marketingu u Dellu poskytl několik informací InfoWorldu. Pro nás je asi nejzajímavější to, že další přírůstek do rodiny Aximů nabídne bezdrátovou komunikaci, a to pravděpodobně protokol 802.11g a Bluetooth. A to nejlepší nakonec - ve výhledu je GSM/GPRS. Nové modely se dostanou na trh asi až příští rok, vzhledem k taktice firmy "stihnout" předvánoční lukrativní prodeje, nejsou ale překvapení vyloučena...

Windows Mobile 2003 i pro iPAQy 3800

Oproti původním informacím poskytne Hewlett-Packard Windows Mobile 2003 upgrade i pro svoji řadu 3800. Bude stát 29,95 USD.

K upgrade iPAQu H1910 se HP staví stále odmítavě s poukazem na nízkou kapacitu ROMky (16MB), která na Pocket PC 2003 Premium nestačí...

Nový kabátek pro PDA

Nudí vás už vzhled vašeho PDA a chtěli byste jej za malý peníz obměnit? Zkuste jednu z nálepek na PDA Jacket, třeba se vám budou hodit!

FlyCAM-SD s 1.3MPixely a bleskem!

Zajímavé příslušenství pro SDIO sloty připravili u Animation Technologies Inc.. Podporuje PocketPC platformu

Solidní rozlišení 1.3M pixelů a kromě fotek i video 30fps. Maximální rozlišení obrázků je 1280x1024 pixelů. Rozměry jsou 75 x 40 x 66 mm, váha 40 gramů.

PocketMusic 2.0 - dospělý produkt

Původně freewarový program od PocketMond dospěl do druhé fáze 2.0. Ta je již placená, nabízí ale řadu vynikajících možností, včetně Winamp skinů, ID3, Advanced Playlist funkce, oblíbené, Extra Bass, ukládání nastavení ekvalizéru, ovládání tlačítky.

Zkrátka výborný audiopřehrávač pro MP3, WMA a OGG. Zaplatíte 19,95 USD.