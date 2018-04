Nové čipy Qualcommu se ve smartphonech a tabletech objeví ještě letos

Přední výrobce mobilního hardwaru koncem května uvedl, že zařízení s novou generací rodiny Snapdragon budou k vidění také na tradiční výstavě spotřební elektroniky Computex v tchajwanském Tajpeji.

Nová generace procesorů bude využívat zcela nové architektury s označením Krait, která nahradí již dosluhující řešení Scorpion, kterého výrobce použil již v první verzi Snapdragonu. Ten se následně objevil třeba v HTC HD2, Desire (i jeho Google verzi Nexus One) a vlastně i ve všech doposud uvedených telefonech s Windows Phone 7.

Nové Snapdragony na bázi architektury Krait budou k dispozici ve třech variantách. První z nich bude jednojádrové řešení, které nahradí typ použitý například u oblíbeného HTC Desire HD.

Druhá verze, nazvaná MSM8960, nabídne jádra dvě a v prvních zařízeních HTC by se měla objevit už v období Vánoc. Procesory budou řízeny nezávisle na sobě pro maximální efektivitu a minimální energetický odběr. Součástí bude vestavěný GMS/UMTS/LTE modem a povýší také grafická jednotka, nová Adreno 225 nabídne v porovnání s první verzí (Adreno 200) osminásobný grafický výkon.

Nejvýkonnější čipová sada APQ8064 bude rovnou čtyřjádro, maximální takt každého z nich bude 2,5 GHz a v porovnání se současnými čipsety má být celkový výkon až pětinásobný. Citelně má naopak klesnout spotřeba, a to až o

65 %. To by mohlo alespoň zčásti ulevit akumulátorům, jejichž nízká výdrž stále představuje velký problémem. Na výrazně nižší spotřebu má vliv zejména 28 nm výrobní proces. Připomeňme, že první generace procesoru Snapdragon měla 60 nm tranzistory.

Nová zařízení s APQ8064 mají být v prodeji až v průběhu příštího roku a vzhledem k výkonu budou určeny zejména tabletům. Použité Adreno 320 má být oproti původní jednotce až 15× výkonnější.



Co na to konkurence?

Konkurence samozřejmě neusíná na vavřínech, byť by k tomu třeba NVIDIA měla zdánlivý důvod. Jejich Tegra 2 je totiž aktuálně nejpoužívanějším dvoujádrem u smartphonů i tabletů s Androidem 3.0 Honeycomb. Přesto je její nástupce, čtyřjádrová Kal-El (Tegra 3), již na cestě a videa demonstrující její vysoký výkon jsou k vidění na serveru YouTube.

Některé média spekulují, že se právě Tegra 3 objeví v následujícím referenčním mobilu Googlu (následovník Nexusu One a S), který by měl demonstrovat výhody čisté verze systému Android Ice Cream Sandwich.

Bude na výrobcích, zda v budoucnu sáhnou po možná malinko výkonnějším SoC Tegra 3, nebo zda dají přednost menšímu odběru, který nabídnou nové generace čipů od Qualcommu.