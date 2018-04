Nové chytré telefony od Samsungu

Téměř to vypadá, jako by si Samsung nebyl jistý tím, která platforma pro chytré telefony v budoucnu zvítězí. Proto představil mobily využívající Microsoft Smartphone 2002 i Palm OS a vzhledem k nedávno oznámenému licencování platformy Nokia/Symbian Series 60 se dá předpokládat, že zanedlouho se setkáme s mobilem určeným i fanouškům tohoto systému. I když nyní není zřejmé, který systém do budoucna ovládne trh, určitě bude běžet na jednom ze Samsungů.

Všechny představené chytré telefony jsou velmi zajímavé, ale v České republice by nám byly k ničemu – nejsou určeny pro sítě GSM, ale pro CDMA a CDMA 2000 1x. Podle slov zástupců Samsungu na veletrhu CommunicAsia 2002 se plánuje uvedení evropských verzí.

Již na loňském CeBITu Samsung ukazoval SPH I300. Letos už bylo možné vidět vylepšený SPH I330. Oba telefony používají jako operační systém Palm OS. I300 je klasický Palm se vším všudy – čtyřmi funkčními tlačítky na spodní části přístroje a dvěma kurzorovými tlačítky. Zatímco I300 se drží konzervativního hranatého designu, I330 je o poznání kulatější. Jak na vás oba mobily zapůsobily, musíte posoudit sami; nám ale původní koncept I300 přišel zajímavější. Podle reakcí na amerických informačních serverech je ale I330 kompaktnější a lépe se používá. Právě to bude zřejmě důvod změny designu ze strany Samsungu.

Velikost paměti u obou modelů se pohybuje od 8 do 16 MB. Podle posledních informací je velikost paměti u I330 až 32 MB (k dispozici je několik variant). Už I300 měl barevný displej – ten ovšem byl pasivní a podporoval pouze 256 barev. I330 už má aktivní displej, který ale zobrazí také jenom 256 barev (Samsung v Singapuru ukazoval i model s displejem o 65 tisících barvách). Snížila se také hmotnost – z původních 170 gramů u I300 na 150 gramů u I330. Pohotovostní doba u obou modelů je přibližně 100 hodin; telefonovat vydrží asi čtyři hodiny.

Zatímco I300 a I330 vypadají jako klasické kapesní počítače, SPH I500 už je plnokrevné véčko. Je sice trošku větší, než je obvyklé, ale když jej otevřete, uvidíte velký barevný displej (256 barev, aktivní), klávesnici a zadávací plošku pro grafity. Pokud jste už někdy nějaký kapesní počítač s Palm OS drželi v ruce, okamžitě poznáte, že stejný operační systém je i v I500. I500 jsme si mohli na CommunicAsia na chvíli vyzkoušet – klávesnice je skvělá, displej velmi dobře čitelný. Trošku nám dělaly problémy funkční klávesy umístěné pod displejem velmi blízko u otočného kloubu, ale na to se dá zvyknout.

Za vynikající nápad považujeme umístění dotykové plošky pro grafity na jiné části, než je displej. Mobil se tak lépe ovládá a displej je přehlednější – velmi oceníte, že si můžete měnit úhel displeje oproti rovině dotykové plošky. Jde sice o maličkost, ale oceníte to. Véčková koncepce má ještě jednu výhodu oproti klasickým chytrým telefonům, které vypadají spíše jako displej obalený telefonem. Z I500 se dobře volá a dobře se drží v ruce. A podstatné je, že si nepoškrábete displej, protože v zavřeném stavu je uvnitř mobilu.

Velmi podobně jako I500 vypadá i SCH I600. Liší se jen v několika detailech – byť podstatných. Nad klávesnicí chybí dotyková ploška pro grafity a místo ní najdete obrovské kurzorové tlačítko. Je to proto, že I600 má jako operační systém Microsoft Smartphone 2002, a ten tuto plošku nepotřebuje. Klávesnice i displej u I500 i I600 jsou shodné, stejně jako rozměry. Oba mobily mají ještě jednu společnou vlastnost – zatím se nevyrábějí.

Úplně žhavou novinkou Samsungu je model SPH I700. Jde o další chytrý telefon Samsungu s operačním systémem Microsoft Smartphone 2002. Už ale nemá véčkovou koncepci, ale vypadá jako klasický kapesní počítač bez klávesnice. Designem se velmi podobá výrobkům tchajwanské HTC (prodávají se pod značkami xDA, u nás je bude prodávat T-Mobile i Eurotel pod svým jménem), která dokáže chrlit chytré telefony po desetitisících, nicméně Samsung je natolik velký a zkušený výrobce, že si I700 zřejmě vyrábí sám. Dá se tak usuzovat i z toho, že I700 má zabudovaný digitální videokameru (zvládá i videokonference v sítích CDMA 2000 1x). HTC zatím žádný podobný model s kamerou nepředstavil.

Vzhledem k provázanosti asijských výrobců je možné, že Samsung s HTC na vývoji spolupracoval – Samsung totiž patřil k prvním, kdo licencoval Microsoft Smartphone 2002. Ostatně ani HTC nejsou žádná ořezávátka – pro Compaq vyrábí jeho iPaqy. I700 se stejně jako další nové Samsungy ještě nevyrábí.

Všechny chytré telefony Samsungu v tomto článku mají rozšiřující sloty SD. Do nich je možné vložit paměťové karty, ale i rozšiřující příslušenství, jako je například digitální fotoaparát či kamera. I330, I500, I600 a I700 jsou totiž určeny i pro sítě CDMA 2000 1x, které dokáží přenášet multimediální data. Jak jsme již naznačili nahoře, podle Samsungu není problém upravit hardware telefonů tak, aby fungovaly i v sítích GSM. Problém ale je, že v těchto sítích nejsou tyto mobily příliš využitelné (přece jenom jsou cílené pro multimediální využití, a v tom sítě GSM za CDMA zaostávají). Nicméně nic nelze vyloučit a je dost dobře možné, že až si evropští uživatelé zvyknou na mobily typu Nokia 7650, tak se chytrého Samsungu dočkají. A možná už s operačním systémem Nokia/Symbian Series 60, který Samsung před několika týdny licencoval.