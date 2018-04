Nové ceny za volání - Eurotel

Od 1. května se snížila sazba DPH z 22 % na 19 %. V této vyšší daňové sazbě jsou od 1. ledna tohoto roku i telekomunikační služby. Mobilní operátoři promítli změny DPH do cen v plné výši, takže když na začátku roku zdražovali, nyní zlevnili.

Eurotel dosud na svých internetových stránkách nezveřejnil, zda bude po zákaznících chtít ve fakturách, které obdrží v květnu, původní sazbu 22 % nebo novou sazbu 19 %. Oskar a T-Mobile se rozhodli vybírat 19 %, což jim platná legislativa umožňuje. Stejně je ale možné vybrat i 22 %.

Tarifní programy

Název tarifu Paušál Eurotel Pevná síť Mobilní sítě SMS Relax 232,05 Kč 11,78/3,21 11,78/3,21 11,78/7,85 2,98 Kč Relax Plus 303,45 Kč 5,71/3,21 11,78/7,14 11,78/7,85 2,98 Kč Optimum 660,45 Kč 6,43/3,57 7,85/4,64 7,85/5,71 2,98 Kč Optimum Plus 1 136,45 Kč 3,93/3,21 8,21/4,64 8,21/5,71 2,98 Kč Business 200 2 017,05 Kč 3,57/3,21 5,71/4,76 5,71/4,76 2,98 Kč Business 300 2 493,05 Kč 3,21 Kč 4,76 Kč 4,76 Kč 2,98 Kč Business 600 3 564,05 Kč 3,21 Kč 4,76 Kč 4,76 Kč 2,98 Kč Individual 178,50 Kč 7,14 Kč 7,14 Kč 7,14 Kč 2,98 Kč

Ceny jsou za minutu nebo za zprávu (u SMS).

Po třetí provolané minutě se ceny snižují na 75 %.

K tarifům Eurotelu si můžete dokoupit nadstavby Top. Ty stojí 178,50 Kč a v závislosti na variantě, kterou si vyberete, získáte volné minuty nebo SMS. Před využitím volných minut z tarifů Top ale mají přednost volné minuty už obsažené v tarifních programech.

Předplacené karty

Název tarifu Eurotel Pevná síť Mobilní sítě SMS Original Go 7,50 Kč 7,50 Kč 7,50 Kč 3,70 Kč Quatro Go 7,80/3,00 11,10/3,00 11,10/9,00 3,70 Kč Fun Go 7,50 Kč 7,50 Kč 7,50 Kč 2,00 Kč Special Go 5,50 Kč 5,50 Kč 5,50 Kč 3,30 Kč

Ceny jsou za minutu nebo za zprávu (u SMS).

U tarifu Originál Go se ceny po první provolané minutě snižují na 5,00 Kč za minutu.

U tarifu Speciál Go o víkendu voláte do sítě Eurotel a do pevné sítě za 1 Kč za minutu.