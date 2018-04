Nové ceny mobilních telefonů a Twist sad

, aktualizováno

Mobilní operátoři se snaží držet ceny mobilních telefonů v předplacených sadách na stejné úrovni jako konkurence. Jeden po druhém snižuje ceny vybraných sad tak, aby se dostal na podobnou úroveň, jako konkurence. Co ale vede ke snížení ceny toho prvního v řadě? Příchod navých telefonů! Škoda jen, že EuroTel nemůže mít v Go sadě WAP telefon. Byl by totiž k ničemu - Go nemá zatím data.