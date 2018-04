Nové cenové nabídky v sítích EuroTelu

Jak jsem psal v jednom z posledních článků, každý měsíc se nám snaží imponovat oba naši fungující operátoři v konkurenčním boji bezkonkurenčními nabídkami.

Na měsíc prosinec nám EuroTel nabízí opět slevu mezi dotovanými telefony. Oproti minulému měsíci můžeme v prosinci koupit Philips Genie, který stál 3.995 korun, za 2.995 korun včetně DPH.

Dále se nám EuroTel rozhodl ulehčit první používání GO předplacených služeb a tak budou zákazníkům prodávány GO sady s již předem nabitými kartami. K tomuto nabití samozřejmě poslouží standardně dodávaný GO kupón. Tím pádem zákazníkům odpadne nutnost nabíjet mobilní telefon téměř hned na počátku, kdy nejsou třeba s GO službami zcela seznámeni a nabití by jim mohlo činit potíže.

Takto přednabitou GO sadu poznáme zcela bezpečně dle oranžové nálepky v místech, kde dříve býval obrázek GO kupónu. Zákazníci se tedy nemohou splést. Buď zde naleznou nálepku nebo obrázek GO kupónu. Dle toho rozeznají s čím mají tu čest.

Na oné oranžové nálepce se nalézá ještě tento text: "Pozor ! GO karta Tvého mobilu je pro okamžité volání již nabita kupónem v hodnotě 500,- Kč."

Platnost přednabité GO karty je 18 měsíců od prvního uskutečněného hovoru, tedy od posledního nabití karty běžným kupónem. První přednabité GO sady budou k dostání po 29. listopadu 1999.

Dále máme informace o tom, že od 25. listopadu je možné koupit GO sadu GO Felicia na všech prodejních místech autorizovaných dealerů společnosti EuroTel. Prodejní cena je 4.995,- Kč vč. DPH

Toto bude prozatím vše, jelikož naše informace jsou bohužel vyčerpatelné. Není nepravděpodobné ovšem, že se objeví další zajímavé informace, ale ty bychom vám sdělili v co nekratším čase.