Nové bluetooth sluchátko od Nokie

Vedle nového mobilního telefonu třetí generace Nokia 6650, představila finská společnost také zbrusu nové bezdrátové sluchátko HDW-2, pracující na bázi bluetooth. Bondovka moderního designu je kompatibilní nejen s novým modelem multimediálního mobilu, ale se všemi telefony, které podporují modrozubou technologii.

V tomto týdnu jsme vám představili nové bluetooth sluchátko společnosti SonyEricsson HBH-60, a to nové od Nokie je mu značně podobné. Těžko předpokládat, že by si obě firmy vzájemně vykrádaly nápady, spíše se výrobci snaží vyhovět potřebám uživatelů, kteří touží po miniaturní nenápadné bondovce, která pevně drží na uchu a jejímž prostřednictvím je možné mobil pohodlně ovládat. Nové zařízení je následovníkem prvního finského BT handsfree, které nese označení HDW-1. Podle prvních fotografií má nové sluchátko velmi moderní hi-tech design, má dlouhý pružný klips, který působí pevně a stabilně.

Na handsfree jsou z obrázku patrné tři hlavní ovládací tlačítka – pro zapnutí a vypnutí aparátu a zesílení a zeslabení hovoru. Mikrofon je umístěn na dolní prodloužené ruce přístroje, reproduktor je skrytý hned pod závěsným klipsem, takže by měl těsně přisednout na ucho a reprodukovaný zvuk by měl být dobře slyšitelný bez sebemenších ztrát. Handsfree podle našich zpráv umožňuje hlasové vytáčení, ovšem pro tuto funkci musíte mít podporu ve vašem telefonu. Sluchátko funguje do vzdálenosti deseti metrů od mobilního telefonu, při delším odloučení obou zařízení již neuslyšíte vůbec nic.

Cena nového bluetooth sluchátka prozatím není známá, můžeme ale předpokládat, s přihlédnutím k podobným handsfree poslední doby, že by nemusela být v přepočtu dražší než 7 tisíc korun. Suma to sice není příliš nízká, zaplatíte ji především za neotřelý moderní design, značku a doufejme že i za kvalitu.