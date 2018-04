Nové BlackBerry Bold Touch bude špičkově vybavená štíhlá ostružina

Model Bold Touch vypadá na první pohled stejně jako starší zástupci řady Bold nebo levnějších Curve. Je ale spíše variantou loňského modelu Torch (první BlackBerry s klávesnici i dotykovým displejem) s pevnou konstrukcí. Bold Touch nabídne dotykový VGA displej úhlopříčky 2,8", který je v telefonu instalován naležato.

Systém BlackBerry je velmi dobře optimalizován, a tak zatímco špičkové telefony s konkurenčními OS již loni takřka bez výjimky běžely na 1 GHz procesorech, BlackBerry Torch používal starší Marvell taktu 624 MHz.

Doba ovšem pokročila a chystaný Bold Touch vsadil na čipset Qualcomm MSM8655 s 1,2 GHz mikroprocesorem, kterému bude asistovat 768 MB operační paměti. Pro uživatelská data je připravena 8 GB vnitřní paměť a navíc i slot pro microSD karty. Datový prostor tak může být maximálně 40 GB.

Pod displejem je obligátní čtveřice systémových tlačítek, mezi kterými je optický trackpad k pohodlnému pohybu v textu či rozličných nabídkách. Klávesnice ve čtyřech řadách čítá 35 kláves a slibuje opravdu rychlé zadávání textu.

V ani ne 11 milimetrů tenkém těle je všestranný telefonní modul s podporou rychlých dat, dále pak wi-fi i Bluetooth. Na zádech najdeme objektiv pětimegového fotoaparátu s možností záznamu HD videí (720p).

Očekává se, že RIM Bold Touch (9930 nebo Dakota) představí na konferenci BlackBerry World a do prodeje by se mohl dostat již v létě. S jistým zpožděním by se mohl objevit i u nás.

Technická specifikace: