Nové Blackberry 8700

RIM Blackberry připravuje nový komunikátor, který představí pravděpodobně příští měsíc a do prodeje by se měl dostat do konce letošního roku. Novinka s označením 8700 je čtyřpásmová (850/900/1800/1900 MHz) a nabízí podporu datových přenosů GPRS i EDGE. Oproti předchůdci série 7200 je novinka tenčí a užší. Nechybí plnohodnotná klávesnice a možnost nastavit jako vyzvánění skladbu ve formátu MP3. Komunikátor má displej s rozlišením 320 x 240 obrazových bodů, který dokáže zobrazit 65 000 barev, hlasitý odposlech a Bluetooth 2.0. Blackberry 8700 bude používat procesor taktovaný na frekvenci 312 MHz a bude disponovat pamětí Flash 64 MB a RAM 16 MB.