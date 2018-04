Nové baterie jsou lehké a odolné

Li Polymer baterie z Jižní Koreje

Poté, co v březnu letošního roku úspěšně proběhla ve společnosti LG zkušební výroba baterií Li-Polymer, začala jihokorejská společnost s masovou produkcí tohoto pokrokového typu baterií. Výroba je soustředěna do pobočky LG Chemicals, dceřiné firmy průmyslového kolosu LG (dříve známá pod značkou GoldStar). Prvním produktem je baterie o kapacitě 700 mAh, která je 3 mm široká. Prvním odběratelem nebude nikdo jiný než další pobočka koncernu LG, výrobce spotřební elektroniky LG Electronics. První dodávka 100 000 baterií bude uskutečněna v nejbližších dnech.

Že to koncern LG myslí s bateriemi Li-Polymer vážně, dokazuje testování prvních vzorků výrobku společnostmi Motorola a Ericsson. Obě firmy předpokládají pravidelný odběr několika set tisíc kusů baterií měsíčně již od letošního července. Aby LG dokázala uspokojit poptávku po bateriích Li-Polymer, plánuje ve třetím čtvrtletí roku zprovoznit další linku na jejich výrobu s kapacitou půl milionu baterií měsíčně. A jelikož předběžný odhad zájmu o nový typ baterií je více než optimistický, v plánu společnosti je i výrobní linka s dvojnásobnou kapacitou, která může být spuštěna ještě před koncem roku. Koncernu LG se podařilo najít výnosnou skulinu na trhu s mobilním příslušenstvím, protože baterie Li-Polymer momentálně vyrábí jen několik společností na světě, například Sony.

Baterie Li-Polymer jsou nejmodernějším typem baterií, které se běžně používají v mobilních telefonech. Oproti předchozímu špičkovému typu baterií (Li-Ion) jsou při stejné kapacitě lehčí a menší a zároveň by měly být odolnější proti nešetrnému používání ze strany spotřebitelů. Jejich náchylnost k tzv. paměťovému efektu je ze všech běžných typů baterií nejnižší.

Baterie z Čech do celého světa

V celosvětovém měřítku je největším výrobcem baterií pro mobilní telefony japonská společnost Sanyo. Její podíl na trhu se pohybuje okolo 66 % a mezi významné odběratele patří například světový premiant v produkci mobilních telefonů, finská Nokia. Třetinu baterií pro Sanyo vyrábí v České republice společnost Dioss Nýřany. Spolupráci s japonskou společností započala nýřanská firma již v roce 1993, kdy baterie vyrábělo pouhých osm lidí. Dnes se produkcí baterií ve společnosti Dioss zabývá již 1200 pracovníků, což si jenom od roku 1997 vyžádalo výstavbu pěti nových výrobních hal.

Společnost Dioss Nýřany a.s. byla do začátku devadesátých let součástí domácího elektrotechnického koncernu Tesla Praha. Hlavním výrobním programem byly analogové telefonní ústředny pro trh bývalého Sovětského svazu. Po privatizaci získal společnost Dioss Holding, který vyhrál v tehdejší veřejné soutěži. Od té doby se výrobní program společnosti naprosto změnil a vedle produkce baterií pro Sanyo, která se na obratu podílí více než 74 %, produkuje společnost další telekomunikační příslušenství.

V oblasti zařízení pro mobilní komunikaci se často zhlížíme v zahraničních společnostech a jejich hi-tech produktech. Přitom i v České republice se vyrábějí zajímavé součásti pro telekomunikační trh. Jen na příkladu firmy Dioss, která vyrábí 20 % světové produkce baterií pro mobilní telefony, je vidět, že Češi nejsou pouze pasivními konzumenty telekomunikačních produktů. Dalšími příklady budiž výroba telefonů Sagem na Kladně (podle posledních zpráv převzatá společností Celestica) a připravovaná velká továrna na mobilní telefony Panasonic v Pardubicích.