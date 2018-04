Nové animace na Siemens SL45 si můžete udělat sami

Pokud se vám nelíbí animace, které se na novém Siemensu SL45 objevují, není problém udělat si vlastní. Stačí jen vědět jak. Sami zjistíte, že postup je velmi prostý.

Animace se skládá z obrázků překreslovaných rychle za sebou, čímž vzniká dojem pohybu. To je základní princip všech animací. V případě těch pro telefon SL45 jde o deset černobílých obrázků, které je třeba nahrát do přístroje, nebo přesněji na vloženou MultimediaCard.

Nejprve si na počítači připravte deset bitmapových souborů o velikosti 101x80 bodů. Uložte je ve formátu BMP, v jednobitové barevné hloubce, tedy černobíle. Jestliže chcete, aby animace tvořila souvislý pohyb, je třeba, aby se od sebe obrázky lišily pouze částečně, podobně jako na přiloženém příkladu.



Takto vypadá všech deset obrázků, z nichž se skládá animace.

Všech deset bitmap uložte do jednoho adresáře. Soubory nazvěte jmeno_01.bmp, jmeno_02.bmp ... jmeno_10.bmp. Celý adresář pak nahrajte do telefonu, do složky Úvodní Animace. V menu v nabídce Animace se vám po této operaci objeví položka s názvem, odpovídajícím jménu vámi vytvořeného adresáře.

Jako ukázku si můžete stáhnout tento .zip soubor (Kytka.zip), který obsahuje deset bitmap v adresáři, který stačí pouze zkopírovat do telefonu. A teď si již můžete tvořit animaci vlastní.