Nové album od Madonny dostanete u T-Mobilu zdarma

Na www.t-music.cz/Madonna si navíc zákazníci T-Mobilu mohou zakoupit Madonnin singl "Give It 2 Me". Až do konce června bude uvedená internetová adresa jediným místem, kde si fanoušci Madonny budou moci pořídit samostatné remixy pilotního singlu "4 Minutes" od známých dýdžejů Boba Sinclaira a Junkieho XL.

Příznivci si budou moci Madonnou svůj mobil skutečně napěchovat. Na stránkách totiž naleznou nejen všechny skladby z nového alba, ale i zvonění v nejrůznějších formátech, uvítací tóny či zajímavé videoklipy.