Nová značka mobilů na českém trhu, známe podrobnosti – VK Mobile

VK Mobile je u nás prakticky neznámý korejský výrobce mobilních telefonů. Jeho produkty však nejsou cizí třeba uživatelům ve Francii nebo Dánsku, nalézt je můžeme i v dalších evropských zemích.

K nám začala mobilní telefony VK Mobile dovážet společnost BelTel Czech Republic, jejíž rakouská centrála má nově na starosti distribuci telefonů VK ve střední a východní Evropě. Krom telefonů VK nalezneme v jejím portfoliu i telefony BenQ, které se rovněž pokusí o opatrný návrat na místní trhy. Novinky však nabídne BelTel i pod svou vlastní značkou – jde třeba o fixní GSM telefon, který konkuruje Jablotronu nebo Windows Mobile komunikátor. K těmto produktům se ale vrátíme někdy v budoucnu, dnes se budeme věnovat VK.

VK Mobile patří mezi skupinu menších korejských výrobců, po Samsungu a LG jde o třetího největšího korejského výrobce, jeho soupeřem je především společnost Pantech. Svůj první GSM mobilní telefon vyrobilo VK v roce 2001, ale že nejde o žádnou podřadnou firmu dokazuje třeba fakt, že VK stála v roce 1997 u zrodu Li-Pol baterií a drží v této oblasti řadu patentů.

VK v současnosti nedisponuje příliš rozsáhlým portfoliem, ale nabízí poměrně zajímavé alternativy k zavedeným výrobcům. Na náš trh se v současné době dostávají čtyři modely, které jsou postaveny na stejném technickém základu, každý ale nabízí uživateli něco jiného. Všechny telefony se podle původních předpokladů měly začít prodávat ještě v polovině prosince, vzhledem k ladění firmwaru si je však budete moci zakoupit asi až v průběhu ledna. Pojďme se jednotlivé telefony stručně představit.

VK 2030 - nejlevnější a nejelegantnější

Úplně na spodu nabídky VK stojí asi nejzajímavější telefon z portfolia výrobce. Jedná se o mobilní telefon VK 2030, který zaujme především svým atraktivním vzhledem. Tenká konstrukce, sněhobílá barva a stříbrné detaily imponují nejen nám, ale i širokému okolí. Výbava telefonu není ničím výjimečná. Zákazník získá relativně běžný mobilní telefon s podporou všech čtyřech pásem GSM, technologií Bluetooth a 1,3 megapixelovým fotoaparátem. Vnitřní paměť má velikost 32 MB a lze ji rozšířit pomocí karet microSD.





Telefon se dodává i s datovým kabelem pro připojení k počítači a obslužným softwarem, který zajistí synchronizaci. To vše za cenu, která by se při uvedení do prodeje bude pohybovat v rozmezí 3500 – 4000 korun. Bohužel, stejně jako u ostatních modelů nenaleznete v balení paměťovou kartu.

VK 2030 na nás působí velmi sympatickým dojmem a domníváme se, že by mohlo jít o ideální telefon do nabídek mobilních operátorů, kde by dotovaný mohl stát maximálně pár stovek. Zdá se však, že cesta k operátorům bude ještě dlouhá a telefony si pořídíte zatím pouze ve volné distribuci.

Technické parametry:

- GSM 850/900/1800/1900

- GPRS/WAP

- Displej TFT, 128 x 160 pixelů, 262 000 barev

- SMS/MMS/EMS

- Bluetooth

- USB kabel

- Fotoaparát 1,3 megapixelu

- Přehrávač MP3, AAC+, MIDI, SP-MIDI, iMelody

- Vnitřní paměť 32 MB, microSD slot

- Rozměry 107 x 48 x 11,7 mm

- Hmotnost 86 gramů



VK 160 - elegantní vysouvák

O stupínek výše stojí v nabídce vysouvací model VK 160. Výbava je velmi podobná, najdeme v ní tedy Bluetooth, kabel nebo 1,3 megapixelový fotoaparát. Interní paměť má dvojnásobnou kapacitu, tedy 64 MB, slot pro paměťové karty zůstává.





Lepší je i displej, podporuje sice jen 65 000 barev ale disponuje rozlišením 176 x 220 pixelů. Potěší nízká hmotnost 75 gramů. Cena by měla být pod hodnotou 5000 korun.

Technické parametry:

- GSM 850/900/1800/1900

- GPRS/WAP

- Displej TFT, 176 x 220 pixelů, 65 000 barev

- SMS/MMS/EMS

- Bluetooth

- USB kabel

- Fotoaparát 1,3 megapixelu

- Přehrávač MP3, AAC+, MIDI, SP-MIDI, iMelody

- Vnitřní paměť 64 MB, microSD slot

- Rozměry 99 x 47 x 13,5 mm

- Hmotnost 75 gramů

VK 180 - dotykový displej jako bonus

Dalším telefonem, který míří na náš trh, je VK 180, který nabízí prakticky totožnou výbavu jako VK 160, jen v těle klasické konstrukce. Dočkáme se u něj však jedné zvláštnosti navíc – jeho displej je totiž dotykový a v pravém horním rohu se ukrývá stylus.





Domníváme se, že tento fakt však nebude hlavním tahákem modelu, zákazníkům se bude spíše líbit jeho vzhled a velmi tenká konstrukce. Po vzoru některých Samsungů však není tloušťka zcela konstantní a v místě fotoaparátu najdeme hrb. Telefon opět překvapí velmi nízkou hmotností 70 gramů. Za takto vybavený telefon si VK řekne o zhruba 5500 až 6000 korun.

Technické parametry:

- GSM 850/900/1800/1900

- GPRS/WAP

- Dotykový TFT displej, 176 x 220 pixelů, 65 000 barev

- SMS/MMS/EMS

- Bluetooth

- USB kabel

- Fotoaparát 1,3 megapixelu

- Přehrávač MP3, AAC+, MIDI, SP-MIDI, iMelody

- Vnitřní paměť 64 MB, microSD slot

- Rozměry 105 x 50 x 9,9 mm

- Hmotnost 70 gramů

VK 2200 - Asymetrické čtyři megapixely

Vrcholem nabídky VK u nás bude trochu neobvyklý telefon klasické konstrukce, VK 2200. Ten by měl zákazníky nalákat především na svůj čtyřmegapixelový fotoaparát. Jím i svou cenou se bude tento přístroj snažit konkurovat zavedeným třímegapixelovým fotomobilům. Podle prvních ohlasů jsou fotografie opravdu poměrně kvalitní a konkurenceschopné.





Zvláštnosti VK 2200 je uspořádání ovládacích kláves. Čtyřsměrná navigační klávesa s potvrzovacím středem se nachází na levé straně, kontextové klávesy a tlačítka pro ovládání hovoru jsou vpravo. Maličkatý displej tohoto přístroje má rozlišení pouze 128 x 160 pixelů, ale při dané ploše bude jistě dost jemný. Horší to však bude s čitelností pro lidi se špatným zrakem.

S telefonem se fotí klasicky naležato, ovšem trochu nezvykle je spoušť fotoaparátu na levém boku přístroje, takže displej je při focení vpravo. Fotoaparátu nechybí automatické ostření a přisvětlovací dioda. Vnitřní paměť má hodnotu 128 MB, což jistě na nějakou tu sérii fotek stačit bude. To vše při rozměrech 97 x 50 x 12,5 mm a hmotnosti pouhých 75 gramů. Cena VK 2200 by se měla pohybovat v rozmezí 7000 – 7500 korun.

Technické parametry:

- GSM 850/900/1800/1900

- GPRS/WAP

- Displej TFT, 128 x 160 pixelů, 262 000 barev

- SMS/MMS/EMS

- Bluetooth

- USB kabel

- Fotoaparát 4,0 megapixelu, autofocus, diodový blesk

- Přehrávač MP3, AAC+, MIDI, SP-MIDI, iMelody

- Vnitřní paměť 128 MB, microSD slot

- Rozměry 97 x 50 x 12,5 mm

- Hmotnost 75 gramů