Nová značka mobilů na českém trhu - Innostream!

Do své nabídky zařadil v pátek dva modely tohoto výrobce obchod Deltamobil. Innostram je relativně mladá firma založená v březnu 2000. Své mobily prodává hlavně v Číně, ale jedna z divizí společnosti je zaměřena také na Evropu.

V nabídce má Innostream přibližně dvacítku telefonů. Pokud máte zájem vlastnit jeden z jejich exotických telefonů, máte nyní na vybranou véčko Inno 90 nebo vysouvací model Inno 55. Véčko nás popravdě příliš nezaujalo. Jeho design se zdá na dnešní poměry docela zastaralý a také externí anténa není zrovna dvakrát oblíbená. Jeho rozměry jsou 87 × 46 × 26 milimetrů a váží 89 gramů.

Výbava je docela zajímavá, ale nevyčnívá nad dnešní průměr. Do adresáře se vejde 500 telefonních čísel. Kontakty lze roztřídit do devíti skupin volajících a každou skupinu může odlišit samostatné vyzvánění. Hlavní TFT displej dokáže zobrazit až 260 000 barev při rozlišení 128 × 160 bodů a vnější STN displej zobrazí 65 000 s rozlišením 96 × 64 bodů. Celková uživatelská paměť jsou jen 4 MB.

Zajímavější se zdá vysouvací Inno 55. Ačkoliv se tento model také neobešel bez externí antény, podobný design na našem trhu žádný jiný telefon nemá. To by pro něj mohlo být výhodou. Inno 55 měří 85 × 42 × 21.8 milimetru a váží 88 gramů. Telefon pojme až 800 telefonních čísel a stejně jako véčko nabízí devět skupin volajících. Textovek se do paměti obou telefonů vejde úctyhodných 300. TFT displej je také stejný jako u véčka, dokáže tedy zobrazit až 260 000 barev při rozlišení 128 × 160 bodů.

Oba modely by měly být plně lokalizovány včetně české T9 a pochlubí se podporou MP3 nebo 64hlasých polyfonních melodií. S další výbavy stojí za zmínku GPRS, infraport, VGA fotoaparát, WAP nebo e-mailový klient. Informace k oběma telefonům jsou zatím poměrně kusé a ani na svých internetových stránkách nemá výrobce příliš kvalitní specifikaci.

Model Inno 55 si zapůjčíme na recenzi, véčko podle nás zajímavé není. Za zmínku stojí, že předešlý pokus přivést na náš trh neznámou značku Maxon nevyšel, a tak to bude mít pravděpodobně i Innostream těžké. Oba modely navíc nezahrají na tu nejsilnější strunu, kterou je samozřejmě cena. Véčko Inno 90 stojí 6599 Kč a vysouvací Inno 55 přes 9000 Kč, což je při pohledu do aktuálního ceníku mobilů na našem trhu docela dost.