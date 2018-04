Nová žiletka opět útočí - recenze Motoroly V3i

Motorola udělala s ultratenkým véčkem Razr V3 opravdové terno. Motorola Razr V3 se stala jedním z nejprodávanějších modelů loňského roku a díky novým barevným provedením je o ni zájem stále. Úspěch Motoroly se snaží napodobit i další výrobci a tak se na trhu začínají objevovat další a další tenké mobily od známých i těch méně známých výrobců. Pozadu zůstává pouze lídr většiny trhů Nokia. Původní Razr tak odstartoval novou módní vlnu, která se už netýká pouze véček a stylových telefonů.

Sama Motorola nabídla obdobně tenký mobil v klasickém balení SLVR L7, k němuž přidala méně vybavené modely L2 a L6. Razr V3 dostal i velmi dobře vybaveného nástupce pro sítě třetí generace V3x, který však není tak tenký a pouze těží ze zavedeného jména. Úspěch Razru se nevyhnul ani telefonům, u kterých by módní "look" před časem nikdo nečekal. Tenké jsou dnes už i chytré mobily. Příkladem budiž Motorola Q, která ve velmi tenkém kabátě nabízí operační systém Microsoft Windows Mobile a plnohodnotnou QWERTY klávesnici.



Nová generace žiletek navazujících na Motorolu V3 Razr

Původní Razr je v současné době co se výbavy týče již překonán a tak přišel čas pro nástupce. Ten si ponechává všechny úspěšné atributy předchůdce, tedy tenké tělo a elegantní vzhled, a přidává několik vylepšení jako je megapixelový fotoaparát nebo paměťové karty. Ostatní funkce zůstaly zachovány, konečně "i" v názvu znamená pouze improved, tedy vylepšený.

Vzhled – k změnám není důvod

Design nové Motoroly V3i se od předchůdce příliš neliší. Telefon je opět extrémně tenký, dokonce tenčí, a má kovový kryt. Rozměry Motoroly Razr V3i jsou 98,04 x 52,83 x 13,72 milimetru. Hmotnost mírně povyrostla na rovných 100 gramů. Telefonu zůstala charakteristická brada, vrchní odklopná část je kratší než spodní. Klávesnice telefonu je opět leptaná, dostala však odlišný design. Vzhled doplňují postranní kovová tlačítka umístěná na vrchní části telefonu. Při otevření se telefon nerozevře o celých 180 stupňů, vrchní část je trochu vychýlená k uchu uživatele.

Exkluzivní design dotváří kovový kryt, kombinovaný s matně černým plastovým vnitřkem. Na první pohled se novinka od předchůdce odlišuje čelem telefonu s níže položeným displejem, který rámuje velká černá obruba. V ní je zakomponováno modře podsvícené logo výrobce, které svítí při příchozím hovoru.

V obrubě opět najdeme efektní indikační diody pro Bluetooth a nabíjení, které nejsou bez podsvícení vůbec vidět. Oproti předchůdci se liší základní barevné provedení. Novinku výrobce naladil do kovového odstínu. Podle světla tak může telefon být zabarvený do šeda, do modra a i do hnědo-červeného odstínu. Původní Razr má v základní variantě stříbrný kryt. V budoucnu jistě dojde i na jiná barevná provedení jako u stávajícího modelu.

Zpracování telefonu nemá chybu. Nic nevrže a mechanismus otevírání je příkladně přesný. Zájemce o Motorolu V3i se musí připravit, že na obrubě okolo vnějšího displeje a na klávesnici zůstávají viditelné otisky prstů. Nový Razr bez obtíží snese i nošení na poutku na krku. Očko pro připoutání poutka se nezvykle nachází z boku na pravé části kloubu telefonu.

Displeje – hlavní kvalitní, vnější by mohl být lepší

Oba dva displeje u novinky zůstaly stejné jako u předchůdce. Hlavní displej obstojí i v dnešní době QVGA displejů. S rozlišením 176 x 220 obrazových bodů sice na úplnou špičku nestačí, přesto patří mezi výborné zboží. Displej je aktivní (TFT) a dokáže zobrazit 262 000 barev. Hlavní displej poskytuje velmi kvalitní zobrazení, na své limity si sáhne až na přímém slunečním světle. K dispozici je několik nových grafických provedení menu telefonu, nechybí možnost zvolit libovolnou tapetu nebo spořič.

Vnější displej je pouze pasivní s rozlišením 96 x 80 obrazových bodů a dokáže zobrazit 4 096 barev. Vnější displej zobrazuje pouze základní informace. Pro vnější displej není možné zvolit specifickou tapetu, zobrazuje se vždy stejná jako pro hlavní displej. Zobrazovací schopnosti vnějšího displeje nejsou nejlepší, digitální hodiny zobrazené na černém pozadí v době nečinnosti nejsou dostatečně čitelné.

Baterie - průměrný držák

Motorola V3i používá Li-Ion baterii neznámé kapacity, se kterou podle údajů výrobce vydrží až 310 hodin v pohotovostním stavu nebo až 400 minut hovorového času. V našem testu vydržela nová žiletka bez vypínání na noc při běžném používání tři dny, což jí řadí do průměru telefonů stejné třídy.

Ovládání – nic nového

Základním ovládacím prvkem nové Motoroly je čyřsměrná navigační klávesa s potvrzováním uprostřed. Navigační klávesu doplňují dvě kontextové klávesy, klávesa pro vyvolání kontextového menu, klávesa pro rychlou aktivaci menu zpráv a klávesa pro aktivaci wapového prohlížeče. Samozřejmě nechybí tradiční klávesy pro přijetí a ukončení hovoru. Do hlavního menu se vstupuje středovou klávesou nebo stiskem prostřední kontextové klávesy.

Ovládací prvky na klávesnici doplňují tlačítka na bocích telefonu. K dispozici je dvousměrná klávesa pro regulaci hlasitosti, tlačítko pro nahrávání hlasového záznamu, které slouží i pro hlasové vytáčení a ovládání, a programovatelné tlačítko. K němu je možné přiřadit libovolnou funkci telefonu včetně možnosti přiřazení aktivace vybrané Javové aplikace. Vlastní funkce je možné přiřadit i dvěma kontextovým klávesám a stiskům navigační klávesy do všech čtyř stran. Ikony funkcí přiřazeným k navigační klávese mohou být, pro výrobce tradičně, zobrazeny v pohotovostním stavu.

Klávesnice nové žiletky je obdobná jako u předchůdce, jednotlivé klávesy jsou tedy v jedné rovině z nichž vystupuje pouze navigační klávesa. Stisk jednotlivých kláves je bezproblémový, snad jen chybí trochu větší zpětná vazba při stisku. Jestliže klávesnice je podle nás bezproblémová, samotný telefon by mohl v reakcích trochu přidat na tempu. Musíme však připomenout, že jsme testovali předsériový vzorek a nevíme, jestli firmware telefonu již byl finální. Hlavní menu nové Motoroly V3i se nijak neliší od předchůdce. Je rozvržené v matici 3 x 3 ikony a lze jej libovolně poskládat.

Další menu jsou opět ikonová s řádkovým zobrazením, nebo textová řádková. Menu telefonu už má svůj věk, což se projevuje v některých drobných nedostatcích. Například pro rychlý pohyb v menu telefonu není možné použít klávesové zkratky logicky přiřazené pořadí jednotlivých položek v menu. Zkratky telefon nabízí, musí se ale pro jednotlivé funkce vybrat. Jejich aktivace je pak možná pouze při stisku tlačítka pro vstup do hlavního menu a následném stisknutí alfanumerické klávesy. Pořadí přiřazených zkratek si uživatel musí pamatovat. K ovládání lze využít také hlasové ovládání, to však funguje pouze při anglické lokalizaci.

Telefonování – tisícovka kontaktů

Telefonní seznam nového Razru pojme tisícovku kontaktů. Každý záznam je však samostatný, jednotlivé kontakty tedy nejsou vícepoložkové. K jednomu kontaktu lze přiřadit poštovní adresu, narozeniny, specifické vyzvánění a obrázek, který se objeví na displeji když dotyčný zavolá. Ke kontaktu lze přidat i hlasový pokyn pro hlasové vytáčení a zkratku pro rychlé vytáčení. Nechybí ani skupiny volajících.

Motorola už umí vyhledávat v telefonním seznamu podle více písmen. K tomu účelu slouží vyhledávací záložka, jinak se stále vyhledává jen podle prvního písmene. Telefonní seznam zobrazuje kontakty z paměti telefonu a ze SIM karty najednou. Vyzvánění může být ve formátu MP3 a nová Motorola nabízí i jednoduchý skladatel vyzváněcích melodií. Líbil se nám dostatečně kvalitní hlasitý odposlech. Motorola V3i podporuje všechny čtyři pásma GSM.

Zprávy – SMS, MMS, e-mail

Vedle klasických textových zpráv SMS a multimediálních zpráv MMS nová Motorola disponuje i e-mailovým klientem. Telefon, jako každá Motorola, nepoužívá prediktivní psaní T9, ale iTap. Tento systém může nezkušenému uživateli připadat nepřítulný a pomalý. Po čase se však telefon jednou napsaná slova již naučí a vše je rychlé. Na zadávání slov také závisí, zda se budou psát zprávy s diakritikou nebo bez. V pravém horním rohu displeje se odečítají napsané znaky z celkového počtu 450.

Nechybí doručenky a zprávy lze mazat najednou nebo pouze přečtené. Uživatel si může nastavit automatické mazání zpráv po několika časových periodách, což považujeme za praktickou funkci. Zprávy MMS zvládají vedle obrázků a fotografií také hlasové záznamy a videa, nebo jednotlivé kontakty. Přímo z editoru MMS zpráv pořídíte fotografie, nahrajete videa a hlasové záznamy. E-mailový klient Motoroly V3i zvládá protokoly POP3, IMAP4 a SMTP. Nastavit lze maximální velikost e-mailu a přidávat automaticky podpis.

Ostatní funkce – konečně MP3 přehrávač

Díky podpoře paměťových karet formátu Micro SD (karty se vkládají pod kryt baterie, telefon ale není nutné vypínat) může sloužit nový Razr také jako MP3 přehrávač. Narozdíl od prvních informací však není telefon vybaven přehrávačem iTunes. Přehrávat skladby je možné přímo ze složky se zvuky nebo pomocí Javové aplikace. Javové aplikaci trvá start poměrně dlouho, za čekání vás ale odmění širší paletou funkcí. K dispozici jsou playlisty, lze nastavit opakování nebo zvolit náhodný výběr skladeb. Vestavěná paměť telefonu má hodnotu 11,7 MB.

Další výbavu obstarává kalendář s měsíčním a týdenním náhledem. Do něj je možné ukládat události s opakováním a upozorněním. V telefonu samozřejmě nechybí ani kalkulačka, hlasový záznamník a budík. Wapový prohlížeč nám žádná nepříjemná překvapení nepřipravil. Telefon podporuje Javu MIDP 2.0 a javové aplikace mohou být spuštěny na pozadí. V testovaném telefonu byly předinstalované tři hry: Asphalt Urban GT, Rebels a Solitaire. Spojení telefonu s počítačem zajišťuje Bluetooth, nebo lze použít datový kabel (mini USB konektor). Nový Razr, stejně jako předchůdce, nemá infračervený port.

Fotoaparát – nechybí podpora videa

Narozdíl od předchůdce s VGA fotoaparátem má nový Razr 1,23 megapixelový fotoaparát, který umožňuje pořizovat videozáznamy. Mobily od Motoroly všeobecně nepatří mezi nejlepší fotomobily a proto nás výsledná kvalita snímků příjemně překvapila. Fotografie jsou bez deformací a poměrně ostré. Špička to sice není, ale oproti jiným modelům výrobce to není špatné. Fotoaparát má osminásobné digitální přiblížení a pro pořizování snímků lze použít vnější displej, ovšem pouze u zavřeného telefonu.

Poměrně bohaté nastavení nabízí korekci jasu v pěti krocích a nechybí ani několik efektů (černobílý, modrý, červený, zelený a negativ). Za zhoršených světelných podmínek je bezpodmínečně nutné použít noční režim. Podle světelných podmínek se pak vyplatí vybrat správné nastavení korekce bílé barvy. Videa lze nahrávat v rozlišení 176 x 144 obrazových bodů se zvukem nebo bez. Maximální délka videa je omezena volnou pamětí. Pro pořizování videí platí stejná nastavení jako pro fotografování.



Porovnání s Motorolou V3x.

Sečteno podtrženo

Proč ho koupit? Design a styl

Výbava

Zpracování, použité materiály Proč ho nekoupit? Zastaralé menu

Vnější displej

Nepříliš intuitivní ovládání Kdy? V prodeji od dubna Za kolik? Cca 9 000 Kč včetně DPH

Motorola Razr V3i je smysluplně inovovaný model, který by mohl dosáhnout stejného úspěchu jako předchůdce. Hlavní devizou nové žiletky je stylový design. Motorola nevymýšlela nic nového, jen dovedla k dokonalosti úspěšný vzhled původního modelu V3.

Nyní mohou po ultratenké Motorole sáhnout i zájemci, kteří u předchůdce postrádali multimediální funkce jako je solidní fotoaparát a MP3 přehrávač. Majitelé původní žiletky si nový model ani z jiných důvodů pořizovat nemusí.

Komu by ani lépe vybavená žiletka V3i nestačila, může se poohlédnout po špičkově vybaveném modelu V3x, který však nemá tak elegantní design. Nová Motorola Razr V3i se začne prodávat v dubnu za přibližně 9 000 Korun včetně daně. K dispozici je prozatím jediné barevné provedení.