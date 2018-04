Nová zahraniční data Vodafonu: konec zlým snům o nehorázných účtech

Reálně to znamená, že zákazníci, kteří mají Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno, a jsou zároveň převedeni na nový systém, si mohou aktivovat Vodafone Passport data na den a Vodafone Passport data na stálo.

Za příplatek 50 korun může zákazník Internet v mobilu (FUP 150 MB na měsíc za 177 Kč) nebo Internet v mobilu naplno (FUP 600 MB na měsíc za 315 Kč), používat jeden den za stejných cenových podmínek jako v ČR. Používání stejného tarifu na celý měsíc pak vyjde na 177 korun.

To znamená, že konečný účet bude obsahovat částku, kterou zákazník platí běžně doma (177 nebo 315 Kč) plus částku za den či měsíc v zahraničí (50 nebo 177 Kč). Při překročení limitu FUP se pouze zpomalí rychlost, žádné peníze navíc se neúčtují.

Tarify Vodafone Passport data na den a Vodafone Passport data na stálo platí v Německu, Velké Británii, Irsku, Portugalsku, Španělsku, Itálii, Nizozemí, Rumunsku, Maďarsku, Řecku, Rakousku, Francii, Belgii, Švýcarsku, Polsku, na Maltě a na Slovensku.

Pro zákazníky OneNet (komunikačního řešení pro firmy) je to navíc ve dvaceti dalších státech. Za to ale také více zaplatí, a to 350 Kč.

Aktivovat službu je možné telefonátem na zákaznickou linku, na pobočce nebo na internetu. Tarif platí jedno zúčtovací období (začínající dnem aktivace), ve kterém byl objednán. Poplatek je naúčtován ihned po aktivaci, je tedy dobré si službu aktivovat až těsně před odjezdem, případně rovnou ze zahraničí. Pak se jeho platnost automaticky obnovuje na každý další měsíc, dokud není zrušen.

Konkurence zatím ztrácí

Konkurenční operátoři nabízejí kromě účtování dat podle objemu, které v zahraničí nebývá příliš výhodné a hrozí navíc vysokým špatně kontrolovatelným účtem, klasické zahraniční datové balíčky. Ty s datovým tarifem doma nesouvisí.

U O2 stojí 10 MB v celém světě 360 Kč, 50 MB v celém světě 1 500 Kč a 250 MB v Evropě 2 388 Kč. Žádný domácí tarif není podmínkou. V brzké době se ovšem mají ceny měnit.

T-Mobile nabízí v Evropě (Evropské unii a navíc Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu) Internet v zahraničí na den, který zaplatíte pouze tehdy, pokud se připojíte k internetu. Stojí 240 korun a FUP má 20 MB. Pokud se vejdete do 3 MB, zaplatíte jen 60 korun. Druhou alternativou je balíček Internet v zahraničí na týden, 50 MB stojí 540 korun. Po dosažení limitu se můžete rozhodnout, zda chcete aktivovat další balíček, nebo pokračovat v účtování za přenesená data. I T-Mobile slibuje brzké vylepšení nabídky.

Pro úplnost je třeba dodat, že Vodafone klasické balíčky nabízí také, a to pod názvem Připojení za zahraničí na den a Připojení ze zahraničí na stálo. Nejsou ale tak výhodné jako nová nabídka a nenabízejí jistotu fixního účtu. Za překročení objemu dat tak platíte peníze navíc.

Nové tarify Vodafonu jsou výhodné zejména pro delší cesty do zahraničí. Pokud byste kupříkladu byli v zahraničí celý měsíc a doma si platíte Internet v mobilu naplno, zaplatíte 315 plus 177 Kč, tedy 492 korun. Můžete pak využít obvyklých 600 MB. Kdybyste tento objem dat chtěli u jiného operátora nebo si pořídili klasické balíčky Vodafone, zaplatíte mnohem více, a to v řádu desetinásobků a více. Stačí se podívat na předchozí uváděné ceny. Například u O2 by 500 MB dat v Evropě stálo dvakrát 2 388 Kč, tedy 4 776 Kč. U T-Mobile prostými výpočty docházíme dokonce k částce 12 x 540, tj. 6 480 Kč. Nevýhodou je, že musíte být vlastníky tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno, pro jiné tarify nabídka neplatí.