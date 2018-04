Nová verze prohlížeče Opera a nejlepšího přehrávače - TCPMP

Naše downloadové odkazy směrují většinou mimo náš server. Nemůžeme ovlivnit to, že tvůrce aplikace změní odkaz, aplikaci stáhne, či jeho server má výpadky. Nemůžeme samozřejmě zajišťovat rozesílání takto problémových aplikací e-mailem. Z tohoto důvodu jsme ovšem rádi, když nás na problémy s downloady upozorníte - většina z nich je totiž způsobena novou verzí a změnou URL. Děkujeme za pochopení.

POCKET PC



Kabutoday

Program Kabutoday zobrazí v Today informace o ceně vybraných akcií, kurzy měn a burzovní index. Data se automaticky aktualizují po připojení k internetu.

Stahujte zde

Opera

Prohlížeč Opera můžete kromě spousty jiných platforem používat také na PocketPC zařízeních. Nová verze 8.5 beta 2 přináší například možnost používání klávesových zkratek nebo práci s tabulkami a řadu vylepšení. Beta 2 expiruje k 1. červnu tohoto roku, pak bude zřejmě možné stáhnout další verzi.

Stahujte zde

TCPMP

The Core Pocket Media Player (TCPMP) je open-source přehrávač multimediálních souborů jak pro PocketPC platformu, tak pro PalmOS zařízení. Podporuje například AVI, MP4, Ogg či ASF soubory, ale také řadu videokodeků (DivX, XviD, MPEG1 a 4, WMV a další). Program je označován za nejlepší aplikaci svého druhu a proto by rozhodně neměl chybět ve vašem zařízení. Autor nyní vydal Release Candidate 1 verze 0.72.

Stahujte zde

eReader

Velmi dobrý program, který obdržel cenu Pocket PC Magazine za nejlepší aplikaci pro čtení e-booků. Stále se vyvíjí a zdokonaluje, navíc je zdarma. Nově je přidána podpora WM5 zařízení. Za poplatek lze získat i vyšší a dokonalejší verzi.

Stahujte zde

PALM OS

KeyColor

Změňte si barvu ikon, pozadí nebo kláves v oblasti virtuální graffiti plošky. S programem KeyColor to nebude u zařízení Tungsten T3, T5, LifeDrive a Palm TX žádný problém. Barvy můžete vybírat z široké palety nebo pomocí kapátka.

Stahujte zde

Origami On The Go Project Bundle #1

Origami On The Go Project Bundle #1 je balík dvaceti motivů pro stavbu origami. Využijete jej se stejnojmenným programem, na který jsme vám přinesli recenzi.

Stahujte zde

Tapes Label

Program pro zaznamenávání informací o vašich video či DVD nahrávkách. Kromě názvu můžete volit i z kategorií (lze libovolně editovat), formátu, nastavit délku, datum pořízení videa a mnoho dalších informací. Pro případ vyhledávání lze záznamy podle výše uvedených kritérií filtrovat.

Stahujte zde

Jot Log

Další čekatel na roli vašeho favorita v kategorii jednodušších kreslících aplikací. U těchto programů je to vždy o designu, dobrém pocitu z používání. Nic vám tedy nebrání vyzkoušet novou verzi freewarového programu osvědčeného výrobce aplikací pro PalmOS, která přináší několik dalších vylepšení.

Stahujte zde