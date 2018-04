Nová verze PalmPilot DeskTopu

UPOZORNĚNÍ

[První strana]







Ještě do nedávna si majitelé PalmPilotů instalovali do svého počítače PalmPilot Desktop verzi 2.0. Že tato verze nebyla bez chyby, pocítila určitě většina z Vás včetně mně na vlastní kůži.PalmPilot DeskTop 2.0 nechtěl provést export dat z aplikace Expense. Při překladu makra pro Microsoft Excel 7.0 CZ docházelo k zobrazení varovného hlášení, že došlo k chybě překladu makra USRXPENS.XLA a export se neprovedl.Tato chyba je již odstraněna, výměna dat probíhá tak, že PalmPilot PilotDesktop 2.1 převede data z Expense do textového souboru s názvem EXPENSE.TXT. Tento soubor je ve formátu TSV, kde jsou jednotlivé položky oddělené tabelátory. Takto připravený soubor se pak "natáhne" přes šablonu, kterou si můžete zadat za popiskou Template v okně Expense Report Options.Spolupráce s MS Wordem 7.0 CZ byla obdobná. Pokud jste si chtěli přetáhnout pomocí Drag & Drop nějakou memo položku do Wordu, došlo pouze k zobrazení prázdného okna.V nové verzi PalmPilot DeskTopu 2.1 je tento problém také odstraněn. Přetahovaná Memo položka se otevře v novém dokumentu Wordu, jméno položky se podtrhne a automaticky vloží do záhlaví stránky. Na první řádek se vloží informace o kategorii, ve které se přetahovaná Memo položka nachází. Teprve pod všechny tyto informace se vloží text Memo položky.S češtinou v Okně Date Booku a Memo si opět hlavu nelámali. Jde o případ nekorektního zobrazení českých znaků na obrazovce již zmiňovaných aplikací. Ve vlastním okně je text velmi špatně čitelný, ale po přetažení do MS Wordu se již čeština zobrazuje správně.Při koupi PalmPilota se zeptejte, jakou verzi PalmPilot DeskTopu obsahuje. Pokud již PalmPilota vlastníte, stáhněte si poslední aktualizaci PalmPilot Desktopu