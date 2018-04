Nová verze Flash ROM pro Fujitsu Siemens Pocket LOOX

Bez dlouhých úvodů rovnou k věci. Microsoft Service Pack 3 pro Pocket PC 2002 se postupně objevuje pro všechny Pocket PC 2002 kompatibilní kapesní počítače a konkrétně v případě Pocket LOOXe od Fujitsu Siemens Computers se jedná o inovovanou paměť Flash ROM ve verzi P22452-P929-V127 (anglická verze update firmwaru). Update si můžete zdarma stáhnout například zde (cca 13 MB), při flashování je ale třeba dodržet několik bezpečnostních pravidel. Nebudeme zde probírat otázku záruky Pocket LOOXe, o kterou byste při provedení update rozhodně neměli přijít, ale přímo případné problémy spojené s aplikací updatu a také aktualizace firmware Pocket LOOXe.



Podrobný návod na provedení flash update a zálohování dat najdete na stránkách technické podpory Fujitsu Siemens Computers, o samotném flashování se tedy zmíním jen okrajově. Před jeho provedením je třeba vyjmout všechny paměťové karty a Pocket LOOX hardwarově vypnout (posuvným přepínačem na spodní straně PDA), čímž samozřejmě přijdete o všechna data uložená v operační a díky následnému update vlastně i ve flash paměti přístroje. Pokud náhodou na webu najdete návod na automatické zálohování PIM databází (kontakty, e-maily, úkoly + agendu apod.) přes ActiveSync, důrazně ho doporučuji ignorovat, totéž platí o backupu přes aplikaci LX-Backup obsaženou ve flash paměti Pocket LOOXe (jen mimochodem - konflikt verzí, které LX-Backup někdy pro provedení flash update hlásí, lze vyřešit nastavením jiného defaultního jazyka). Při pokusu o obnovu dat po update paměti flash přes tyto systémy / tímto způsobem se totiž obnoví i některé nežádoucí "staré" verze systémových souborů a celý časově náročný update Pocket LOOXe se odebere do věčných lovišť a nestačíte se pak divit, jak chaoticky se celý systém Windows CE 3.x bude chovat. Zálohu životně důležitých dat je nejlepší provést ručně jejich zkopírováním například na Compact Flash či Secure Digital / MMC kartu nebo přes funkci Explore přes ActiveSync (což je u nové verze flash update samozřejmě uvedeno), nebo přes některý specializovaný backup program, jako je třeba Sunnysoft Backup Manager 2.3+. Pro jistotu ale znovu opakuji, že pokud si při obnově souborů nemůžete vybrat, které soubory se obnoví a které ne, nezálohujte kompletně celý systém včetně všech podadresářů a proveďte zálohu souborů manuálně, žádný jiný způsob zálohy a posléze i následné obnovy dat totiž nelze v případě provádění flash update doporučit jako bezpečný.







Také samotný flash update, respektive nová verze firmware obsahuje návod včetně obrázků, takže Vás celým postupem provede zcela sám. Po připojení napájecího a USB kabelu přímo do Pocket LOOXe (tj. ne do kolébky!) aktivujete samotný update současným stiskem tlačítka na boku PDA a tlačítka pro vyvolání kalendáře, software si načte příslušný USB ovladač (pokud se mu to nepovede, budete muset použít jiný počítač nebo zkusit jiný USB port, ovladač totiž nelze aktivovat ručně). Za cca 7-10 minut se přepíše celý obsah paměti flash, poté je opět třeba Pocket LOOX hardwarově resnout, spustit a provést základní instalaci potřebných aplikací + obnovu dat. Update můžete provést pouze v rámci původní jazykové verze firmware Pocket LOOXe, máte-li tedy například německou verzi, která se u nás se oficiálně neprodává, musíte si opět stáhnout německou verzi flash update. Pokud ale přesto chcete, můžete si jazyk firmware před provedením update změnit pomocí jednoho krátkého datového souboru (odkaz najdete například na www.firstloox.org) a dle vyjádření Fujitsu Siemens Computers byste ani tv tomto případě neměli přijít o záruku přístroje. Pokud se budete striktně držet obrázkového a textového návodu v updatu, mělo by vše proběhnout hladce a bez problémů.







A teď už to hlavní, co Vás určitě zajímá, tj. co všechno se ve firmware změnilo a jaké problémy update řeší. Mimo změn popsaných v článku o novém Microsoft Service Packu 3 pro Pocket PC 2002 oficiálně nazývaným Microsoft End User Update 3 (Media Player 8.5, nová témata obrazovky Today, podpora klávesy Tab v Pocket Internet Exploreru + pár dalších drobných úprav) je to u Pocket LOOXe především odstranění problémů s blikáním displeje, přenosem dat přes sériový port s nízkými rychlosti a driverem pro hardwarová tlačítka Pocket LOOXe. Nový je také software Pocket Plugfree starající se o integrované rozhraní Bluetooth a bezdrátovou komunikaci s dalšími Bluetooth kompatibilními zařízeními, v 1.1 se nyní chová znatelně korektněji, lépe detekuje různá Bluetooth zařízení (testováno s mobilním telefonem T68, 3Com Bluetooth PC Card, USB Bluetooth adaptérem Mitsumi a Bluetooth headsetem Sony Ericsson) a bezdůvodně tak často neztrácí navázaná spojení, což byla vlastnost, která mi na Pocket Plugfree 1.0 zřejmě vadila nejvíc. Znatelné omezení blikání displeje projevující se hlavně po větším zahřátí přístroje (při jeho držení v ruce) u původního firmware Pocket LOOXe je také vlastnost, pro kterou se rozhodně vyplatí firmware updatovat. Nebudu tvrdit že displej už nebliká vůbec (na denním světle to stejně nepoznáte), ale pokrok ve vývoji zobrazovacího driveru je vidět na první pohled.







Zcela zásadní změnou ve firmwaru Pocket LOOXe je přejmenování názvů zařízení pro Compact Flash a Secure Digital / MMC karty. Namísto původních číslovaných názvů "Storage Card" se tedy v novém firmware setkáte se zařízením "CF-Card" a "SD-MMCard". Změny firmware na úrovni práce s paměťovými atp. kartami jdou bohužel až do takové úrovně, že po provedení update firmwaru je nutné stáhnout si novou verzi české lokalizaci Language Extender "build 1991" a novější a po hard resetu ji nainstalovat. Se stávajícími sestaveními (všechny verze až do "build 1990") totiž nefunguje Pocket LOOX korektně - přestane fungovat tlačítko Power a Pocket LOOX lze bez ztráty uložených dat zapnout pouze softwarovým resetem. Aktuální verze Language Extenderu je pro všechny registrované uživatele k dispozici samozřejmě zdarma, stačí poslat mail s žádostí na support@moravia-consulting.com. Možná se setkáte i s dalšími aplikacemi nebo hrami, které s novou verzí firmware nebudou správně fungovat, jako je například velmi užitečný freewarový WisBar a jeho další varianty jako třeba GigaBar, IceBar apod. Takových programů ale je minimálně a i WisBar už existuje ve verzi plně kompatibilní s novým firmware Pocket LOOXe (najdete ji na serveru PockerGear).



Nové PDA Pocket LOOX budou po vyprodání stávajících skladových zásob (patrně už v lednu příštího roku) dodávány už s novým firmware i updatovanou verzí české lokalizace. Stávající uživatelé Pocket LOOXe si mohou update stáhnout a provést buď sami, nebo mohou v případě zájmu o nový firmware využít služeb servisní organizace Fujitsu Siemens Computers, která má na starosti Pocket LOOX - za provedení update firmware (odhadem max. 30-45 minut se vším všudy, na provedení zálohy dat je třeba se předem dohodnout) je účtována běžná sazba servisního technika. Odpovědnou servisní organizací je v případě Pocket LOOXe společnost Getronics Services (tel. +420 296 760 422), která má své pobočky v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Liberci, Plzni, Ústí nad Labem a Valašském Meziříčí a kterou můžete kontaktovat i přes mail helpdesk.cz@getronics.com. A ještě dodatek - pokud byste náhodou někdy potřebovali vrátit do Pocket LOOXe zpátky původní firmware, i to je možné, stačí si ho stáhnout (na stránkách Fujitsu Siemens Computers totiž je i původní verze firmware pro Pocket LOOX) a absolvovat celý proces znovu...