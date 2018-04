Nová véčka Samsungu pro CeBIT umějí opravdu hodně

V posledních týdnech před CeBITem Samsung neoficiálně představil čtyři nové telefony. Všechny mají rozvírací koncepci, tři z nich barevný displej, stejný počet jich podporuje datové přenosy GPRS a všechny mají druhý displej na vrchu přístroje. Telefony mají velmi podobný design, i když pozorný zákazník všechny od sebe rozezná. Všechny novinky patří do kategorie manažerských či luxusních přístrojů, takže jako levné dotované přístroje je v předplacených sadách asi nenajdeme. Oficiální představení všech novinek proběhne v půli března na veletrhu CeBIT a podle zatím nepotvrzených zpráv by se měly všechny modely začít prodávat ještě před polovinou letošního roku.

Jako první byl představen již na začátku letošního února model(označení SGH značí u Samsungu přístroje pro GSM sítě), který jsme vám již podrobněji představili v tomto článku . Proto si jen připomeňme, že T100 má vnitřní barevný displej s podporou 4096 barev a rozlišením 128 x 160 a druhý displej na vrchu přístroje, který je však jen monochromatický. Telefon váží 87 gramů a má rozměry 88 x 50 x 23 mm. T100 podporuje EMS a MMS zprávy, ale neumí rychlá data GPRS nebo HSCSD. Další podrobné informace o T100 najdete zde

Další novinkou je model, nástupce modelu Q200, o kterém jsme vás informovali již loni na podzim . Samsung Q200 se již prodává na západ od našich hranic za cenu přibližně 440 EUR, tedy v přepočtu asi za 14 000 Kč jako nedotovaný. Nový model Q300 se od předchůdce moc neliší, což platí především o výbavě telefonu, která zahrnuje GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot, dva displeje, když ten hlavní má rozlišení 128 x 128obrazových bodů a i ten druhý na vrchu přístroje dokáže zobrazit až 5 řádků textu (96 x 64 obrazových bodů). Nevýhodou obou modelů je vnitřní paměť na pouhých 99 záznamů. Novinka má navíc podporu EMS zpráv a WAPový prohlížeč ve verzi 1.2.1. Oba modely se liší především designem, když u nového modelu Q300 je pozměněná klávesnice, a to hlavně futuristicky řešená skupina funkčních kláves. Základní tvar je podobný modelu Q200, ale klávesy jsou hranatější, stejně jako celkový tvar telefonu. Samsung SGH-Q300 by měl na pultech prodejen nahradit model Q200 v průběhu května, což ale asi nebude platit o tuzemském trhu, který Samsungy poněkud opomíjí. Doplňme, že Q300 váží 89 gramů a jeho rozměry jsou 85 x 48 x 23 mm

Třetí novinkou je model SGH-S100, opět véčkový telefon se dvěma displeji, ale tentokrát s vnitřním barevným, který dokáže zobrazit 4096 barev (některé zdroje hovoří až o 65 000 barvách, ovšem jediné dostupné oficiální informace uvádějí oněch 4096 barev), a jeho rozlišení je 128 x 160 obrazových bodů. Druhý displej na vrchu přístroje je již jen monochromatický, ale rozlišení 96 x 64 obrazových bodů si v ničem nezadá s hlavním a jediným displejem běžných telefonů. Samsung S100 umí rychlá data pomocí GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot a nabízí i WAPový prohlížeč ve verzi 1.2.1. Telefonu nechybějí ani polyfonické melodie a možnost stahování obrázků, spořičů displeje či melodií pomocí WAPu. Nejzajímavější funkcí této novinky Samsungu je však podpora J2ME - Java aplikací. Podpora J2ME aplikací se stává v letošním roce téměř samozřejmostí u telefonů vyšší třídy a po Motorole, Siemensu a dalších se s její podporou setkáme i u Samsungu. Model S100 má rozměry 85 x 47 x 20 mm a váží solidních 89 gramů. Samozřejmostí, běžnou i u jiných telefonů z dílen Samsungu, je pak možnost stahování melodií, obrázků a třeba spořičů displeje pomocí WAPu. Oproti dalším novým véčkům Samsungu však model S100 nabídne i možnost rozšiřování běžných funkcí telefonu a her pomocí J2ME aplikací. Zatím dostupné informace však nemluví o velikosti vnitřní paměti telefonu na kontakty, která by snad mohla být větší než u Samsungu standardních 100 pozic.

Poslední zatím známou novinkou Samsungu je model SGH-V100. Jedná se o špičku nabídky Samsungu, a to nejen mezi rozvíracími telefony. V100 má opět dva displeje, když ten hlavní uvnitř přístroje je aktivní TFT se schopností zobrazit 65 000 barev. Tento hlavní displej má extrémní rozlišení 176 x 220 obrazových bodů, což je v dnešní době asi maximum, co lze u mobilních telefonů nalézt. Druhý displej na vrchu telefonu je již opět jen monochromatický, ale s rozlišením 96 x 64 obrazových bodů. Samsung V100 podporuje GPRS (4+1 timeslot) a WAP ve verzi 1.2.1, ale Java J2ME aplikace jako model S100 neumí. Naopak však svým majitelům tento špičkový model Samsungu nabídne možnost prohlížení krátkých videoklipů ve formátu MPEG-4, otázkou ale je, kolik videoklipů si majitelé V100 pomocí GPRS stáhnou. Přeci jen je to stále drahý špás. Podporu MPEG-4 nabídne letos více výrobců mobilů, takže se ve standardní GSM síti můžeme stále ještě dočkat zajímavých možností donedávna přisuzovaných jen sítím třetí generace. Z dalších funkcí V100 se hodí připomenout, že se jedná o třípásmový přístroj (900/1800/1900 MHz), že mu nebudou chybět funkce ostatních modelů výrobce, jako jsou stahovatelné melodie (polyfonické), obrázky a spořiče obrazovky či EMS zprávy, a že rozměry telefonu by měly být 88 x 48 x 23 (některé zdroje opět uvádějí poněkud odlišné hodnoty) a jeho váha bude 97 gramů. Samsung V100 se do prodeje v Evropě dostane až v druhé polovině roku a jeho cena zatím nebyla ani naznačena.

Samsung opět po pár měsících představil množství nových přístrojů, které se od sebe liší především výbavou, ale jejich vzhled je velmi podobný. Stejně širokou nabídku telefonů však Samsung chce nabídnout i v kategorii low-endů a nejen u luxusních rozvíracích telefonů. O některých novinkách Samsungu v kategorii low-endů jsme vás informovali třeba v tomto článku. Na druhou stranu, v nabídce korejského výrobce se vyzná jen opravdový znalec značky a možná i firemní management. Značení přístrojů poněkud ztratilo dřívější přehlednost a když k modelům pro Evropu přidáme téměř identické modely pro Asii a další trhy, které se liší někdy jen číselným označením, jindy drobnými změnami v designu či výbavě, bude katalog aktuálních modelů Samsungu vypadat jako dlouhý, tlustý román. Každý z výrobců však používá v boji s konkurencí jinou taktiku a Samsungu ta jeho zřejmě vychází, protože se mu daří držet pozici světové pětky a jistě chce zamířit ještě výše. Z pohledu Evropana se to může zdát bláhové, ale síla Samsungu je především na asijských trzích, kde se mu daří velmi dobře. Uvidíme, jestli se mu podaří výrazněji prorazit i v Evropě. Ambice mu nechybějí, zřejmě rozhodne cena. U nás doma si ale zatím můžeme nechat zajít chuť.