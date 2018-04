Nová véčka a zdražení kvůli DPH

Nové telefony na Mobil.cz

Týdenní souhrn článků Mobil.cz

období pondělí, 5. ledna 2004 – pátek, 9. ledna 2004

pondělí, 5. ledna 2004

Motorola V690 a V878 - další várka véček (první informace)

Ještě než Motorola uvedla na trh celou novou řadu véček (V300, V500, V600) určených především pro Evropu a Severní Ameriku, připravila řadu další. Ta se vyznačuje důrazem na možnost pořizování videa a velmi malými rozměry. Tato řada se však dostane nejprve na asijské trhy.

vydáno: pondělí, 5. ledna 2004

autor: Adam Novák

rubrika: Motorola

diskuse: 6 příspěvků

hodnocení: průměrná známka 2,00, hodnotilo 7 čtenářů

Přehled: kolik zaplatíte za služby právě vašeho operátora?

Jistě víte, že od Nového roku se zdražilo telefonování - zvýšila se totiž daň z přidané hodnoty. V článku naleznete ceníky mobilních operátorů, které již obsahují vyšší ceny.

vydáno: pondělí, 5. ledna 2004

autor: Vladislav Janeček

rubrika: Služby operátorů

diskuse: 42 příspěvky

hodnocení: průměrná známka 4,00, hodnotilo 13 čtenářů

Philips Camcorder: nahrávejte videa na Sony Ericssonech P800

Chybí vám na chytrých mobilních telefonech Sony Ericsson P800 a P900 možnost získávat kromě běžných statických fotografií také krátké videosekvence.

vydáno: pondělí, 5. ledna 2004

autor: Vladislav Janeček

rubrika: Software pro mobilní telefony

diskuse: 8 příspěvků

hodnocení: průměrná známka 3,00, hodnotili 2 čtenáři

Novinky LG - levné i luxusní modely pro tento rok

LG chystá na začátek roku několik nových modelů. Většinou se jedná o upravené varianty již známých modelů, u některých pak byl upraven design. Mezi novinkami jsou jak low-endy, tak luxusní véčka.

vydáno: pondělí, 5. ledna 2004

autor: Jan Matura

rubrika: Mobilní telefony LG

diskuse: 3 příspěvky

hodnocení: průměrná známka 2,50, hodnotilo 6 čtenářů

úterý, 6. ledna 2004

Atraktivní novinka Philips 639 a další nové modely pro rok 2004

Philips chystá pro letošní rok několik nových telefonů. Jako první by měl být představen model 639, další novinky budou následovat později. Top model by dokonce měl mít integrovaný fotoaparát s rozlišením 1,3 megapixelu.

vydáno: úterý, 6. ledna 2004

autor: Jan Matura

rubrika: Philips

diskuse: 12 příspěvků

hodnocení: průměrná známka 2,25, hodnotilo 8 čtenářů

Před koncem roku se dobíjelo dvakrát více kreditu než obvykle

Zvýšení daně z přidané hodnoty přinutilo zákazníky mobilních operátorů dobíjet kredit ještě před koncem roku. Zájem o kredit byl až dvakrát vyšší než obvykle. Nyní budou zákazníci volat zřejmě více, později by ale mělo dojít k poklesu volání.

vydáno: úterý, 6. ledna 2004

autor: Rostislav Kocman

rubrika: Co se děje kolem operátorů - causy, výpadky atd.

diskuse: 7 příspěvků



Bluejacking podruhé - blíží se jeho praktické využití?

Spamování mobilních telefonů se zapnutou technologie Bluetooth v režimu zjistitelnosti by některé společnosti rády využily i pro komerční účely. Mají šanci?

vydáno: úterý, 6. ledna 2004

autor: Vladislav Janeček

rubrika: Bluetooth

diskuse: 4 příspěvky

hodnocení: průměrná známka 1,33, hodnotili 3 čtenáři

NEC N900 a N910 - miniatury blízké budoucnosti (první informace)

Japonská společnost NEC připravila na první čtvrtletí nového roku dvě pozoruhodné novinky. První svými rozměry úspěšně kopíruje rozměry kreditní karty, druhá novinka nabízí, při rozměrech menších než dvě krabičky od zápalek, stylové véčko. Oba telefony vedle svých rozměrů zaujmou barevnými displeji s vysokým rozlišením a integrovaným fotoaparátem.

vydáno: úterý, 6. ledna 2004

autor: Adam Novák

rubrika: Ostatní

diskuse: 1 příspěvek

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotili 2 čtenáři

Siemens se opět odvolal v tendru na GSM-R

Výběrové řízení na dodavatele technologie GSM-R a stavbu mobilní sítě pro České dráhy stále pokračuje. Siemens se totiž odvolal proti poslednímu rozhodnutí ČD, které jako vítěze označilo společnosti Kapsch/Nortel

vydáno: úterý, 6. ledna 2004

autor: ČTK

rubrika: Mobilní komunikace

diskuse: 2 příspěvky

hodnocení: průměrná známka 5,00, hodnotil 1 čtenář

Jaký mobil je nejvýhodnější pro internet přes GPRS?

Poraďte našemu čtenáři v poradně: rád by zrušil pro něj nevýhodný dial-up Českého Telecomu a přešel na neomezené GPRS internetové připojení. Jaký mobil byste mu doporučili použít?

vydáno: úterý, 6. ledna 2004

autor: Vladislav Janeček

rubrika: Mobilní telefony



středa, 7. ledna 2004

Kolik stojí internet přes GPRS?

Připojení k internetu přes mobil se dnes stává stále rozšířenější alternativou klasického připojení přes modem. Rychlost vám možná přijde subjektivně menší, ale nejste omezení na jedno místo a navíc můžete za připojení platit paušální poplatek. V článku najdete přehled cen a návod na aktivaci služby.

vydáno: středa, 7. ledna 2004

autor: Rostislav Kocman

rubrika: Mobilní komunikace

diskuse: 77 příspěvků

hodnocení: průměrná známka 1,57, hodnotilo 7 čtenářů

Panasonic G70 - dámská pudřenka pod drobnohledem (fotogalerie)

Nový Panasonic G70 asi muže zajímat nebude. Snad jedině, když jej budou kupovat svým drahým polovičkám. Pro ně je totiž speciálně určen. Nehodí se totiž jen k telefonování, dobře poslouží i při úpravě make-upu. Panasonic G70 je opravdu netradiční mobil.

vydáno: středa, 7. ledna 2004

autor: Jan Matura

rubrika: Panasonic

diskuse: 1 příspěvek

hodnocení: průměrná známka 2,00, hodnotil 1 čtenář

Siemens S100 – bezšňůrový DECT/GAP

Novinka od firmy Siemens s názvem S100 má opravdu co nabídnout. Krátké textové zprávy, hlasové vytáčení, podsvětlený displej. To ale ještě není zdaleka vše. Telefonování je dotaženo k naprosté dokonalosti.

vydáno: středa, 7. ledna 2004

autor: Milan Dědek

rubrika: DECT-Bezdráty

diskuse: 2 příspěvky

hodnocení: průměrná známka 1,50, hodnotili 2 čtenáři

3G není jen UMTS - přehled standardů sítí 3G

Pro spoustu lidí jsou sítě třetí generace automaticky pracující ve standardu UMTS. Jenže za třetí generaci mobilních sítí se považuje mnohem více technologií a i samotné UMTS má více verzí.

vydáno: středa, 7. ledna 2004

autor: Patrick Zandl

rubrika: Mobilní technologie

diskuse: 2 příspěvky

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotilo 13 čtenářů

Nokia je můj život, Nokia jsem já (rozhovor)

Matti Palömaki, šéf české Nokie, je sice v Praze od podzimu, ale už se tu cítí jako doma. Jeho žena už stihla v pražském Podolí porodit jejich třetí dítě. Žít v Praze je snadné, těžší však pro Palömakiho bude zajistit pro světovou mobilní jedničku růst v zemi, kde už má mobil více než 80 procent lidí.

vydáno: středa, 7. ledna 2004

autor: Vaše redakce

rubrika: Publicistika

diskuse: 2 příspěvky

hodnocení: průměrná známka 2,33, hodnotili 3 čtenáři

MyCube N100: levný chytrý mobil s bláznivou klávesnicí (první informace)

Chytrý mobilní telefon MyCube N110 přichází s klávesnicí, jakou svět ještě neviděl. Mechanismus jejího snímání je zajímavý a důvtipný, bude ale také pohodlný?

vydáno: středa, 7. ledna 2004

autor: Vladislav Janeček

rubrika: Ostatní

diskuse: 4 příspěvky

hodnocení: průměrná známka 4,33, hodnotili 3 čtenáři

TELeKONOM: Mráz znamená pro mobily lepší signál a menší výdrž ...

... v Plzni včera půl hodiny nefungoval Eurotel kvůli softwarové chybě; polský dominantní operátor TPSA dostal od regulátora pokutu 138 milionů korun; největší maďarský operátor Westel se patrně přejmenuje na T-Mobile; v prosinci přibylo mezi obyvateli České republiky na 300 tisíc nových mobilních telefonů.

vydáno: středa, 7. ledna 2004

autor: Daniel Deyl

rubrika: Ze světa



čtvrtek, 8. ledna 2004

Dočkáme se brzy Siemensu ST60? (první informace)

Siemens chystá inovovanou verzi modelu ST55. Novinka by měla být vylepšená o podporu Javy, bude možné z ní stahovat fotografie do počítače a možná bude podporovat i krátké videosekvence. Nabízíme vám, jak by mohl nový Siemens vypadat.

vydáno: čtvrtek, 8. ledna 2004

autor: Adam Novák

rubrika: Siemens

diskuse: 11 příspěvků

hodnocení: průměrná známka 2,60, hodnotilo 5 čtenářů

Motorola R880 - nadupaný a luxusní otáčecí telefon (preview)

Ruský server Mobile-review.com zveřejnil první detailní informace a fotografie nové Motoroly R880. Zhruba v dubnu letošního roku se zákazníci mohou těšit na luxusní telefon netradiční konstrukce s nadprůměrnou výbavou, která zahrnuje například Bluetooth, integrovaný fotoaparát, nebo špičkový barevný displej.

vydáno: čtvrtek, 8. ledna 2004

autor: Jan Matura

rubrika: Motorola

diskuse: 1 příspěvek

hodnocení: průměrná známka 2,86, hodnotilo 14 čtenářů

Co nás letos čeká a nemine v internetové telefonii?

Přinášíme odhad vývoje VoIP v tomto roce. Její podíl na trhu bude stoupat, ale objeví se i nové problémy.

vydáno: čtvrtek, 8. ledna 2004

autor: Petr Nachtmann

rubrika: IP telefonie

diskuse: 3 příspěvky

hodnocení: průměrná známka 1,33, hodnotili 3 čtenáři

Vláda má další plán na prodej Telecomu

Česká vláda se letos pokusí znovu prodat Český Telecom. Do června by měl být známý privatizační poradce, který by měl celý prodej zrealizovat. Čeká se více zájemců než předloni, stejně jako by měla vláda za Telecom dostat více peněz.

vydáno: čtvrtek, 8. ledna 2004

autor: ČTK

rubrika: Trhy-business

diskuse: 1 příspěvek



Na pranýři: co se nepovedlo na Sony Ericsson T68i?

Štve vás váš mobilní telefon? Nemůžete mu přijít na jméno a jeho výrobce je největší lhář pod sluncem? Nebo naopak na svůj mobil nedáte dopustit? Řekněte to všem!

vydáno: čtvrtek, 8. ledna 2004

autor: Vladislav Janeček

rubrika: Sony, Ericsson

diskuse: 43 příspěvky

hodnocení: průměrná známka 5,00, hodnotili 4 čtenáři

pátek, 9. ledna 2004

Který operátor loni získal nejvíce zákazníků?

Jako první z mobilních operátorů zveřejnil informace o svých zákaznících Eurotel. Z tiskové zprávy vyplývá, že Eurotel je absolutní jednička českého trhu. Pokud jde o celkový počet zákazníků, tak to platí. Jenže podle našich informací získali oba dva další operátoři v loňském roce více nových zákazníků.

vydáno: pátek, 9. ledna 2004

autor: Rostislav Kocman

rubrika: Trhy-business

diskuse: 15 příspěvků

hodnocení: průměrná známka 2,46, hodnotilo 13 čtenářů

Dyad nabízí neomezené telefonování po České republice i do zahraničí za měsíční paušál

Za několik tisíc korun měsíčně mohou zákazníci nemomezeně volat i k protinožcům. Přinášíme detailní informace o paušálech na volání do čtyř kontinentů a jejich možných kombinacích

vydáno: pátek, 9. ledna 2004

autor: Petr Nachtmann

rubrika: IP telefonie

diskuse: 5 příspěvků

hodnocení: průměrná známka 3,00, hodnotili 2 čtenáři

Telecom prověřuje postižené, kteří využívají jeho slev

Český Telecom začal prověřovat zákazníky, kteří využívají slev z jeho cen díky průkazům zdravotně postižených. Podle mluvčího Telecomu k tomu vede firmu požadavek Českého telekomunikačního úřadu.

vydáno: pátek, 9. ledna 2004

autor: ČTK

rubrika: Fixní spojení



Cproxy: chcete ušetřit za GPRS až polovinu peněz?

Nic není možné - se systémem CPROXY dokážete ušetřit až polovinu nákladů za připojení nejen přes GPRS, ale také zrychlit své modemové připojení. Zajímá vás, jak?

vydáno: pátek, 9. ledna 2004

autor: Vladislav Janeček

rubrika: Software pro mobilní telefony

diskuse: 28 příspěvků



TELeKONOM: Telefonování by mohlo zlevnit...

... protože regulátor telekomunikačního trhu ČTÚ snížil propojovací poplatky; konkurence Českého Telecomu chce, aby úřad zrušil nové ceny dominantního operátora; americký Verizon chce investovat do modernizace tři miliardy dolarů; počet ruských uživatelů mobilů se loni zdvojnásobil na 36,5 milionu.

vydáno: pátek, 9. ledna 2004

autor: Daniel Deyl

rubrika: Ze světa



