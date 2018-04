Nová třípásmová anténa zlevní výrobu mobilů

Společnost SkyCross uvedla na trh tribandovou anténu pro telefony GSM (Global System for Mobile Communications). Tato interní anténa umožňuje mobilní komunikaci ve všech frekvenčních pásmech tohoto typu sítě. Hlavním impulsem pro její vývoj byla stále stoupající potřeba používat jeden mobilní telefon po celém světě. Z tohoto důvodu se řada společností zaměřila právě na vývoj antén, které by to umožnily.

Výrobce tribandových (třípásmových) telefonů dosud brzdí vysoké výrobní náklady, způsobené poměrně nízkou poptávkou po těchto modelech. Pokud by se však objevila univerzální anténa pro všechna pásma GSM, mohly by výrobní náklady a tím i prodejní cena výrazně klesnout.

Nová anténa si díky své konstrukci vysoké cenové nároky neklade.



Tribandová anténa společnosti SkyCross poskytuje příjem pro tři světově nejrozšířenější frekvenční pásma sítí GSM. Je tedy schopná fungovat ve všech třech frekvenčních pásmech - 900/1800/1900 MHz.

Více než 400 operátorů ve skoro 180 zemích používá bezdrátový systém GSM, který má více než 680 milionů uživatelů. Ve Spojených státech systém funguje ve frekvenčním pásmu 1900 MHz, v Evropě a zbytku světa v pásmech 900 a 1800 MHz.

Někteří výrobci mobilních telefonů přivádějí na trh moderní tribandové přístroje. Tyto aparáty fungují po celém světě ve všech třech pásmech, ale podstatnou překážkou pro jejich masové rozšíření je především jejich vysoká cena a konstrukční náročnost.

„Nová speciální technologie (Meander Line Antenna) poskytuje výrobcům GSM telefonů vysoce výkonnou multifrekvenční anténu, která svými malými konstručními nároky jde vstříc jejich rozpočtovým zájmům. Naše interní tribandová anténa vyžaduje daleko méně času pro zabudování do telefonů.“ říká Alain Haase, výkonný ředitel firmy SkyCross.

„Poměrně malá velikost této antény a její výborné funkční kvality jsou podle mého názoru vhodným řešením pro technologii frekvenčních pásem v době, kdy mobilní komunikace řeší problémy s generačními přechody (systémy 2G, 2,5G a 3G). Pro výrobce bezdrátových přístrojů, kteří vyvíjejí telefony pro příští generace již dnes, je naše anténa jistě zajímavým řešením,“ uvedl Kerry Greer, viceprezident firmy SkyCross.