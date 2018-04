Nova továrna Nokia bude postavena v Komárom

Nokia si vybrala Komárom Industrial Park na severozápadě Maďarska jako lokaci pro svou nejnovější továrnu na mobilní telefony. Toto rozhodnutí následuje po červencovém oznámení investice v hodnotě 1 miliardy FIM do výše zmíněného nového výrobního a distribučního centra v Maďarsku a rozšíření produkčni kapacity stávající továrny ve finském Salo.

Komárom Industrial Park byl vybrán pro svou geografickou polohu a adekvátní infrastrukturu. Klíčovým faktorem je také existence kvalifikovaných technických expertů v tomto regionu.

Konstrukční práce by měly být započaty začátkem března a nová 25 000 m2 továrna by měla být plně funkční začátkem příštího roku. Koncem roku 1999 by měla továrna zaměstnávat asi 200 pracovníků a během prvního funkčního roku by se tento počet měl ztrojnásobit až zečtyřnásobit.

K dnešnímu dni v Maďarsku operují čtyři divize společnosti Nokia. Nokia Telecommunications dodává systémy a zařízení pro pevné a mobilní sítě a má také své vlastní výzkumné a vývojové centrum. Nokia Mobile Phones je dodavatelem analogových i digitálních telefonu a příslušenství. Nokia Display Products vyrábí monitory v továrně v Péšči a dodává je do celého světa. Nokia Research Center otevřel svou novou pobočku v Budapešti začátkem roku 1998. Na konci roku 1998 zaměstnávala Nokia v Maďarsku více než1500 pracovníků.

Podobně velkou továrnu začíná v Kladně stavět francouzský koncern Sagem - i zde má být zaměstnáno okolo 800 pracovníků. Jednání ovšem podle některých informací málem zkrachovala na nepružnosti české vlády.