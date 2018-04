Nová svědectví: za získání Telecomu se tučně podplácelo!

Použité snímky pocházejí z Událostí 4.1.1998 a Tady a teď Plus 4.1.1998 - ČT1

Zde je citát ze Zprávy o výsledcích forenzního šetření financování ODS zpracované nezávislou auditorskou firmou Deloitte & Touche. Kompletní Zprávu najdete zde.

Část 6 - odstavec I) se týká mrtvých sponzorů Lajose Bacse a Radjiva Sinhy. Odstavec II) se týká privatizace SPT Telecom, přičemž původně byly jména společností nahrazeny číselným kódem. Pro snadnější čtení jsme je nahradily jmény skutečných firem SPT Telecom (šifra Společnost 7), KPN (šifra Společnost 9) a TelSource (šifra Společnost 8). II) V průběhu rozhovoru s panem Janem Rumlem, bývalým ministrem vnitra, jsme obdrželi informaci související s další privatizační smlouvou. Privatizace SPT Telecom byla udělena TelSource . Podle pana Rumla politické strany ve vládnoucí koalici, včetně ODS, obdržely významné dary jako odměnu za udělení privatizace SPT Telecom. Tyto dary potvrdil také Josef Zieleniec, bývalý ministr zahraničních věcí. Pan Zieleniec nás informoval, že obdržel informace, že tento dar byl poskytnut jedním z akcionářů TelSource, totiž KPN. Tato informace byla potvrzena také Lubomírem Reichsfeldem, který uvedl, že ODS i ODA obdržely od TelSource částku ve výši 100 000 000 Kč. Pan Reichsfeld identifikoval zdroj své informace jako paní Šorfov ou. Ta tuto informaci popřela.

Pan Rösch dále uvedl, že o údajném bankovním kontu ve Švýcarsku se opět hovořilo 13. prosince 1997, a to při jednání výkonné rady ODS na kongresu v Poděbradech. Tvrzení pana Rösche bylo podpořeno panem Zielencem a panem Pilipem, kteří se oba příslušných setkání v Grémia účastnili. Toto tvrzení ale bylo popřeno panem Mackem a panem Ratiborským. Pan Ratiborský tvrdí, že v průběhu příslušného setkání Grémia pouze navrhoval, že by mohly být finanční požadavky ODS pokryty půjčkou ve Švýcarsku, která by údajně byla poskytnuta za lepších podmínek než půjčka od české banky. Popírá, že by ODS měla ve Švýcarsku nějaké bankovní konto. Stejný fakt popírá i pan Libor Novák.

Rozhovor jsme vedli též s pány Milanem Kondrem, Jiřím Honajzrem a Janem Stráským, kteří se zúčastnili setkání grémia v září 1997. Všichni tři popřeli, že se na tomto jednání mluvilo o bankovním účtu ve Švýcarsku. Shodli se však na tom, že se hovořilo o přístupu k "případným finančním zdrojům" ve Švýcarsku. Výše jmenovaní to pochopili jako odkaz na možného sponzora. Nebyli však schopni vnést více světla do záležitosti možných darů od