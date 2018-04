Nová štika v rybníce – recenze smartphonu ASUS M530w

S mobilními telefony od ASUSu se u nás příliš často nesetkáváme. A když, tak jde většinou o zařízení s operačním systémem Windows Mobile. To je i případ dnes testovaného smartphonu M530w. Ten se řadí do stále početnější rodiny chytrých telefonů s integrovanou qwerty klávesnicí.

Katalog mobilů:

Katalog mobilů: Konkurenti ASUSu M530w - Motorola Q9, HTC S710, Samsung i600 a symbianová Nokia E61i.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Pracovní chytrý telefon s operačním systémem Windows Mobile 6 a výbornou datovou výbavou.

Svým vzhledem možná v davu zapadne, ale rozhodně má ASUS co nabídnout. Jeho výbava je možná až nečekaně bohatá a M530w by se tak mohl stát štikou v rybníce podobně koncipovaných přístrojů. Vezměme to ale popořadě.

Vzhled a konstrukce – hlavně nenápadně

ASUS design umí, což dokazuje v případě některých svých notebooků. Smartphone M530w však žádným designovým skvostem rozhodně není. Částečně je to dáno koncepcí zařízení, kde nelze příliš mnoho nového vymyslet, částečně je prostě vzhled M530w fádní. To ovšem nemusí být v daných kruzích vůbec na škodu, taková nenápadná, ale pracovitá šedá myška se může hodit.

Testovaný přístroj byl vyveden v černo-stříbrné barevné kombinaci, existuje ještě bílá varianta s červenými detaily. Ta je rozhodně nápadnější. Z hlediska rozložení prvků je ASUS M530w typickm zástupcem své třídy – na čelní straně nalezneme mřížku reproduktoru a vedle ní v rohu čočku druhého fotoaparátu prozrazující podporu videotelefonování v sítích třetí generace. Pod tím je obligátní displej, pod displejem blok ovládacích kláves vyvedených ve stříbrné barvě a pak qwerty klávesnička. Po stranách telefonu se táhne stříbrný pás, ve kterém jsou umístěné různé prvky. Na levém boku je to klávesa pro regulaci hlasitosti a skrolovací kolečko, na vrchní straně vypínací tlačítko, vlevo pak spoušť fotoaparátu. Vespodu pak najdeme mini USB konektor a konektor jack 2,5 mm pro připojení sluchátek. V pravém rohu je ještě očko pro provlečení poutka.

Poutko v balení s telefonem sice nedostanete, zato pouzdro se v něm nachází. Je elegantní a umožňuje snadné pověšení na opasek, ale o jeho praktičnosti se dá trochu pochybovat – telefon se z něj totiž velmi špatně vyjímá a při troše zbrklosti mu hrozí pád na zem. Telefon v pouzdře totiž drží jako přibitý a nelze jej z pouzdra vyndat jinak, než že jej silou vytáhnete. To v kombinaci s hladkými plasty použitými na těle telefonu může mít katastrofické následky.

Vraťme se ale k obhlídce telefonu. Zbývá nám ještě zadní část –ani zde nenalezneme nic nového – rozměrný kryt baterie pod sebou schovává i slot pro paměťovou kartu microSD, navrchu se v mírném výstupku nachází čočka fotoaparátu, přísvětlovací dioda a mřížka hlasitého reproduktoru.

K obyčejnosti vzhledu M530w přispívají i již zmíněné hladké plasty. Konkurence přeci jenom používá hodnotnější a vzhlednější materiály a ASUS působí trochu obyčejně. I zpracování by chtělo trochu dotáhnout, většina konkurentů má pevnější tělo. Rozhodně však nebude kvalita provedení zásadním problémem, jen se z telefonu asi po čase začnou sem tam ozývat pazvuky, které jsou teď slyšet jen při silném promačkání.

ASUS M530w je jinak ve své třídě poměrně standardně veliký – jeho konkrétní rozměry jsou 117 x 65 x 13,8 mm a hmotnost činí přijatelných 135 gramů. Díky své tloušťce zapadne ASUS snadno do náprsní kapsy u košile, šířka telefonu je o celých 5 mm menší, než třeba u Nokie E61i, což přispívá k pohodlnějšímu držení přístroje.

Displej a ovládání – krůček k dokonalosti

ASUS M530w trpí stejným problémem, jako většina obdobných přístrojů – jeho displej je v širokém těle trochu utopený a místo úhlopříčky 2,4 palce by se určitě vešel displej i o půl palce větší. Na druhou stranu musíme uznat, že při daných rozměrech je zobrazení na displeji stále velmi jemné, zatímco třeba u konkurenční symbianové Nokie E61i s displejem o úhlopříčce 2,8 palce se již jemnost vytrácí. Displej je jinak naprosto standardní – rozlišení je jak již jistě tušíte obligátních 320 x 240 pixelů a displej zobrazí 65 000 barev. Jejich podání je poměrně živé a čitelnost displeje na přímém slunci je relativně slušná.

To nejlepší na M530w je však jeho ovládání. Vše je samozřejmě zcela v intencích použitého operačního systému a nějaké speciality tu moc očekávat nelze. Jenže ASUS se prostě rozhodl, že to stávající dotáhne k dokonalosti. A nutno přiznat, že se mu to povedlo. Ovládací blok kláves obsahuje obligátní tlačítka – dvě kontextové klávesy, tlačítko Home a mazací klávesu, tlačítka pro ovládání hovoru a uprostřed mezi tím vším navigační klávesu s potvrzovacím středem. Tedy nic nového pod sluncem – jenže, s tímto blokem ovládacích kláves se skvěle pracuje. Jednotlivé klávesy jsou hodně veliké, takže nehrozí překlepy. Tomu pomáhá i poměrně dobře výrazné hmatové oddělení jednotlivých tlačítek. Navíc odezva na stisk klávesy je přímo ukázková – zdvih nízký, síla potřebná ke zmáčknutí tlačítka relativně malá, ale přesto máte zcela jasnou a jistou odezvu. ASUS zde zaslouží obrovskou pochvalu a konkurence by se od něj mohla učit.

Ve chválení budeme ještě chvíli pokračovat. Výborné je totiž i ovládací kolečko na boku telefonu. To není rolovací, jde jen vychýlit na jednu nebo druhou stranu a má i potvrzovací funkci. Opět jsou jeho odpory a odezvy na stisk nastaveny tak, že práce s ním je radostí. Při hovoru pak zase naprosto jednoduše nahmatáte samostatná tlačítka pro regulaci hlasitosti. Na druhé straně se ještě nachází tlačítko pro spuštění fotoaparátu. K tomuto účelu ale vůbec sloužit nemusí, ASUS umožňuje i poměrně solidní konfiguraci jednotlivých namapování tlačítek.

Jednu výraznou inovaci jsme si přeci jenom nechali na konec – tou je tlačítko pro přepínání mezi běžícími aplikacemi v pravém dolním rohu části qwerty klávesnice. Toto nenápadné tlačítko je doslova geniální záležitostí, která vám umožní snadno přepínat mezi běžícími programy a také programy zavírat. Nemusíte tak složitě spouštět správce úkolů. ASUSu opět za tuto inovaci tleskáme.

Samotná qwerty klávesnice rovněž patří ke špičce a na M530w se vám bude dobře psát. Odezva tlačítek je opět ukázková a i rozlišení jednotlivých kláves je poměrně dobré. Skvělý dojem z ovládání telefonu tak občas kazí trochu pomalejší reakce systému. ASUS sice disponuje silným procesorem taktovaným na frekvenci 416 MHz, ale trpí mírným nedostatkem paměti – disponuje totiž pouze 64 MB SDRAM, což je někdy prostě poznat. Třeba taková konkurenční Motorola Q9 s procesorem na taktu 312 MHz, ale se 128 MB paměti je o poznání rychlejší. ASUS však rozhodně nepatří mezi žádné šneky, jen se prostě občas na chviličku zadrhne.

Baterie – také to půjde

Při našem poměrně krátkém testu jsme neměli možnost důkladně prověřit výdrž M530w v praxi. Ovšem při nepříliš velké zátěži telefon bez problémů vydržel nabitý 3 dny a pak teprve se začal dožadovat přísunu elektrické energie. Baterie v telefonu má kapacitu 1200 mAh a zdá se, že ASUS se v této oblasti zařadí do davu – den výdrže při velmi vysoké zátěži, dva dny při běžném používání a tři až čtyři dny v klidovém režimu.

Telefonování a zprávy – jasná klasika

V oblasti telefonování a zpráv není prakticky co rozebírat. ASUS M530w nabízí standardní možnosti operačního systému. Co se telefonování týče, je telefon třípásmový a podporuje i sítě UMTS, ve kterých si můžete užít i videotelefonování. Rovněž možnosti upozornění na hovory a telefonování samotné je standardní. Kvalita hovoru nikterak nezaostává za současným standardem. Vyhledávání v telefonním seznamu je možné ihned z Today obrazovky, stačí začít psát požadovanou sekvenci znaků.

M530w podporuje i standardní soubor zpráv – tedy SMS, MMS a e-maily. V případě SMS zpráv jsme nemohli vyzkoušet, jak si telefon poradí s psaním diakritiky, protože jsme přístroj měli k dispozici pouze v anglické verzi. V té ovšem funguje při psaní jakýsi našeptávač, který se snaží doplnit slovo, které právě píšete. Dá se očekávat, že v české verzi tomu bude také tak a že by našeptávač mohl nabízet právě i slova s diakritikou. Zprávy se budou odesílat bez ní, ale tento způsob zadávání znaků je důležitý v ostatních aplikacích. Připomeneme, že třeba vyzváněcí profily se u Windows Mobile smartphonů již staly standardem, takže ani zde nechybí.

Organizace a data – co chybí?

Datová výbava M530w je opět dalším důvodem k pochvale. Telefon disponuje Bluetooth 2.0 s podporou stereo profilu A2DP, surfovat po internetu krom UMTS můžete i přes wi-fi. Chybí pouze nadstavba HSDPA, ale EDGE je přítomno. Zapomenout můžete rovněž na dnes již trochu obstarožní infraport. Touto výbavou je ASUS stále jedním z mála přístrojů, které mohou konkurovat symbianové Nokii E61i. Připomeňme, že pro připojení k počítači lze použít klasický miniUSB kabel, kopírování do nebo z telefonu pak funguje maximálně v rychlostech odpovídajících standardu USB 1.1. Paměťová karta se s přístrojem nedodává a tak si ji budete muset dokoupit.

To v oblasti organizace dat je sice ASUS také zcela konkurence schopný, ale pár detailů už mu vytknout musíme. Tak zaprvé, chybí klasické ručně psané poznámky a ideální není ani balík pro práci s kancelářskými dokumenty. Klasické Office Mobile totiž byly nahrazeny sadou ClearVue. Ta umožňuje opravdu pouze prohlížení dokumentů a už vynechává možnosti jejich editace, zatímco mobilní Office tuto umožňují. Jinak je opět výbava klasická, tedy kalendář, hlasové poznámky, úkoly, kalkulačka a podobně.

Zábava – pomalý fotoaparát

V zábavní oblasti nikdy Windows Mobile smartphony nenabízely příliš bohatou výbavu. Spolehnout se můžete na přítomnost dvou tradičních her – Bubble Breaker a Solitarie, ASUS podporuje i Javu. Nechybí pochopitelně i přehrávač Windows Media Player, ASUS k tomu navíc přidává program pro přehrávání obsahu streamovaného po internetu. Další výbavu si budete muset zajistit sami instalací dodatečných programů.

Špatný není u ASUSu jeho integrovaný fotoaparát. Nabízí dvoumegapixelové rozlišení, má přisvětlovací diodu a disponuje funkcí makro. Automatické ostření sice chybí, ale díky podpoře makra to zásadně nijak nevadí. Výsledné snímky se řadí k lepšímu průměru dvoumegové kategorie.

Jediným problémem fotoaparátu je jeho rychlost. Poměrně pomalu se spouští a bohužel i poměrně pomalu fotí. Když tedy zmáčknete tlačítko pro pořízení snímku, je dobré se několik sekund nehýbat, pak docílíte nerozmazaného snímku. Možnosti nastavení fotoaparátu jsou poměrně standardní.

Shrnutí – solidní alternativa