Nová společnost PDA Planet nabízí řešení v oblasti PDA

Tisková zpráva firmy PDA Planet, s. r. o.

Praha, 1. dubna 1999 - Na český trh vstupuje nová společnost - PDA Planet, s.r.o. Firma nabízí své služby především v prudce se rozvíjející oblasti trhu informačních technologií - v segmentu zvaném PDA (Personal Digital Assistant), tedy všech platforem příručních počítačů. Stávající i potenciální uživatelé zařízení PalmPilot, Psion či Windows CE budou mít možnost získat to, co skutečně potřebují a co jim vyhovuje.

PDA Planet je ryze česká firma, kterou založili ing. Jindřich Klásek, redaktor rubriky o Pilotech na Mobil serveru a zakladatel Pilot Clubu CZ, spolu s Jiřím Uvírou, majitelem firmy PDA Technology, která je známa svým působením v oblasti PDA a komunikačních zařízení.

Ing. Jindřich Klásek, jednatel společnosti, se k záměrům PDA Planet vyjádřil podrobněji: "Jednou z významných složek naší činnosti bude internetová podpora. V současné době existuje mnoho serverů, většinou však obsahují zdroje v angličtině. My chceme nabídnout jeden komplexní server v češtině, orientovaný na podporu a řešení technických problémů. Tento způsob komunikace preferujeme proto, že Internet je dnes dostupný takřka všem; uživatelé počítačů jakéhokoli typu, velikosti či platformy k němu mají samozřejmě ještě blíže. Telefonickou podporu typu hot-line zatím neplánujeme - domníváme se, že finance, vložené do tohoto způsobu komunikace se zákazníky lze ve prospěch zákazníků využít účelněji."

Jiří Uvíra se zmínil o zamýšlených obchodních aktivitách společnosti: "Internet budeme využívat také jako kanál pro prodej hardwaru a softwaru z oblasti PDA. Chceme zákazníkům nabízet tyto skvělé produkty, které využijí i počítačově méně zdatní uživatelé a dát jim možnost objednat si i to, co na našem trhu PDA není běžně k dostání. Od samého začátku naší činnosti by mělo být zřejmé, že nás zajímá především koncový zákazník, uživatel PDA, který i přes rozsáhlé možnosti, které podobná zařízení nabízejí, často marně hledá právě to, co přesně vyhoví jeho požadavkům. V takových případech jsme připraveni pomoci." V nabídce PDA Planet budou zařízení značek 3Com, Casio, Everex, Hewlett-Packard, Philips, Psion, Sharp či Toshiba, stejně tak i některá vybraná příslušenství na platformě PCMCIA nebo Compact Flash.

PDA Planet se ve svých aktivitách neomezí pouze na již zmíněné oblasti spolupráce s uživateli PDA. Ve stadiu příprav je také vývoj projektů a služeb, které pomohou uživatelům lépe využít jejich PDA. Firma se proto chce orientovat na podporu vývojářské činnosti, s tím, že bude zejména propagovat domácí nápady a produkty, jejich tvorbu a ladění, finální zpracování a uvádění na trh.

"Prakticky to pro nás znamená pomáhat českým programátorům a vývojářům při prodeji výsledků jejich práce, a proto jim nabízíme možnost zapojit se přes PDA Planet do různých distributorských sítí, spolupráci při překladech do cizích jazyků, realizaci jejich propagace, pomoc při tvorbě manuálů či prostředí pro prezentaci a prodej", podotýká ing. Klásek. Zde se nalézá široké pole pro spolupráci se softwarovými producenty. PDA Planet nabízí těmto firmám další sféru, kde budou moci prokázat své schopnosti, a je připravena v oblasti softwaru pro počítače do dlaně široce spolupracovat. Uživatelé PDA budou pomocí Internetu také získávat informační bulletin, přinášející zajímavosti, rady a nápady.

Další z oblastí, kde se brzy bude veřejnost s firmou PDA Planet setkávat, je oblast mobilních komunikací. Značný prostor je stále v možnostech propojení PDA s prostředky mobilní komunikace: s mobilními telefony, pagery, nebo dokonce i rádiovou sítí, jak je tomu již v zahraničí. Firma zde bude hlavně nabízet obchodní a poradenské zázemí.

Podrobné informace o profilu a nabídce společnosti PDA Planet jsou k dispozici na webové adrese www.pdaplanet.cz.

Pro další informace prosím kontaktujte:

Ing. Jindřich Klásek

PDA planet, s. r. o.

Panská 8, 110 00 Praha 1

tel.: (02) 2421 0640

fax: (02) 2421 0640

mobil 0602 740 600

e-mail: klasek@pdaplanet.cz

www-stránky: http://www.pdaplanet.cz

Jaroslav Vydra

agentura PR Consulting

Nad Pískovnou 4, 140 00 Praha 4-Krč

tel.: (02) 692 09 56

fax: (02) 692 09 65

mobil: 0602 648 991

e-mail: vydra@pr-consulting.cz

www-stránky: http://www.pr-consulting.cz