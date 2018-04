Nová soutěž Telecomu – Hra na špióna

Počet majitelů mobilních telefonů stoupá a naopak využívání veřejných telefonních automatů klesá. Často se můžete setkat se situací, kdy telefonní budka je obsazená, ale telefonující volá z vlastního mobilního telefonu. Vypadá to, jako by se Český Telecom snažil tento trend odvrátit, a proto pro své zákazníky připravil novou atraktivní hru s názvem Špión. Marketingovou novinkou je i způsob odměňování účastníků "soutěže". Telecom tuto hru vlastně neprovozuje, spíš jí umožňuje. Vše se točí okolo tlačítka redial (znovuvytočení posledního čísla).

Záležitost se týká všech majitelů telefonních karet Českého Telecomu, kteří využijí služeb starších telefonních automatů značky Schlumberger a Ascom. Pravidla jsou velmi jednoduchá. Například: Manželství pana a paní S. již delší dobu nefunguje tak, jak by mělo. Paní S. má tajného přítele, ovšem z prozaických důvodů nechce domlouvat vzájemné schůzky z domácího telefonu. Z toho důvodu chodí telefonovat do blízké telefonní budky. Že paní S. večer často odchází telefonovat ven, si pan S. všimnul již dávno. Pan S. tušil, ale neměl pro své domněnky důkazy. Naštěstí pro pana S. opomenul Český Telecom jednu funkci automatu, kterou pan S. okamžitě vyzkoušel. Vítězem této pseudohry se stala nejen rodina manželů S., ale i pan K. - kolega z firmy pana S. a zároveň milenec jeho paní. Z hodnotných cen, které si rozdělili sami mezi sebou, měli zajisté radost všichni zúčastnění. Paní S. ze žádosti o rozvod podané manželem, pan K. z monoklu, který mu uštědřil pan S. a pan S. z trestního oznámení podaného panem K. právě za ten monokl.

"Hru" Špión umožňuje právě vlastnost starších telefonních automatů Schlumberger a Ascom. Tyto automaty umožní zákazníkovi vytočit pomocí volby opětovného volání telefonní číslo volané předchozím klientem tohoto automatu. Překážkou není ani výměna telefonní karty za jinou. Automaty Schlumberger a Ascom tuto skutečnost nevezmou na vědomí a nadále pod tlačítkem opětovného volání nabídnou telefonní číslo volané jako poslední z předchozí telefonní karty.

Implementace hry nestála Český Telecom žádné peníze navíc, pouze využil vlastnosti veřejných telefonních automatů Schlumberger a Ascom. Hra zajisté zaujme mnoho zákazníků Telecomu, jelikož pravidla jsou jasná a využití mnohostranné.

Pokud by nějaký puritán neměl zájem se do hry zapojit, může použít pro svou ochranu jednoduchou fintu, o které se ovšem v telefonní budce nedočte. Po skončení vlastního hovoru stačí vytočit libovolné neznámé číslo a ihned zavěsit. Pokud by vás v rámci hry někdo sledoval, tak se již důležité číslo nedozví a naopak sami přispějete účastníkům soutěže novým neznámým číslem, které mohou využít pro své hrátky.

Překážkou pro šíření hry jsou nově instalované telefonní automaty Ascom, které již neumožňují vytočit číslo volané předchozím zákazníkem. Tyto automaty poznáte podle tlačítka pevné volby, které je nastavené na Dětskou linku bezpečí. Podle tiskového mluvčího Českého Telecomu Vladana Crhy je instalace nových telefonních automatů Ascom dalším důkazem komfortu, kvality a bezpečnosti nového hardwaru, který Český Telecom svým zákazníkům přináší.