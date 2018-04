Nová služba Paegas ClickBox - prozrazené tajemství

Přemýšleli jste někdy o tom, jakou inovaci by pro nás mohli přichystat naši operátoři? My ano - a porozhlédli jsme se pod pokličkou kuchyně RadioMobilu. Díky tomu vám nyní můžeme představit službu, kterou Paegas chystá na konec letošního roku. Služba se jmenuje Paegas Click či též Clickbox a její rodné jméno je unified messaging. Na infolinku si ale zatím nevolejte - RadioMobil tuto službu teprve chystá a následující informace jsou s obligátní výhradou toho, že za jejich správnost neručíme, neboť nejsou oficiální.

Pokud zatím netušíte, co je to UM, tedy unified messaging, přečtěte si tento článek. RadioMobil ovšem neinstaluje nebo nekopíruje běžně prodávaný produkt, nýbrž nastavuje celé řešení přímo na míru mobilní síti.

Co je to Paegas ClickBox?

V podstatě jde o službu, která vám za nízký měsíční paušál zpřístupní některá data nejenom skrze mobilní telefon, jak jste zvyklí, ale i skrze internet. Konkrétně jde o přístup k vaší hlasové schránce a o přístup k faxům.

Jak celá služba bude fungovat? V podstatě jednoduše (jednoduchost je pro UM řešení podstatný požadavek) - zavoláte si na vyhrazené číslo v síti Paegas a přes tónovou volbu se přihlásíte do svého Clickboxu. Zde si můžete vybírat zprávy, které vám někdo zaslal a přes hlasové rozhraní si je poslechnout - totéž ale můžete dělat i přes internet a tedy zdarma, bez poplatků za volání na hlasovou či faxovou schránku.

Každá hlasová zpráva uložená na záznamníku vašeho telefonu totiž bude přehratelná přes stránky Clicku i skrze internet - hlasová zpráva bude zvukovým záznamem uloženým na Click serveru. Stejně tak fax se uloží jako prohlédnutelný obrázek a vy si jej budete moci prohlédnout přes Click server i v případě, když žádný fax nevlastníte.

K tomu samozřejmě patří emailová schránka, která je s předchozí hlasovou a faxovou schránkou plně sjednocena, takže vlastně s hlasovými nebo faxovými zprávami zacházíte jako s přílohami u normálních emailových zpráv. Pomocí Clicku můžete tedy na internetu odesílat a přijímat emaily podobně, jako u běžných freemailových služeb - 10 MB místa pro vámi přijatá či vytvořená data je vám k dispozici.

Tato rovina integrace hlasové a faxové schránky do internetu má i svoje logické pokračování, které ale RadioMobil zatím nerealizuje. Vzhledem k použité hlasové technologii firmy IBM je ale myslitelné, že by vám byly došlé emaily předčítány a dokonce byste mohli emaily i diktovat s tím, že zpráva by se připojila jako zvukový soubor k emailu. Podobnou službu poskytuje například v Německu síť D2-Privat. Příklon u unified messagingu by ale mohl pokračovat dále - na takovéto službě byste mohli vidět i seznamy lidí, kteří vám volali a dokonce i lidí, kteří se vám nedovolali a mohli byste je zpětně kontaktovat. I takové aplikace již existují a je pravděpodobné, že pokud se RadioMobilu Click osvědčí, mohl by jít i do takových vymožeností.

RadioMobil bude nabízet i Clickbox Easy, tedy neplacenou verzi služby, v takovém případě ale nedostane člověk možnost propojit Clickbox se svým mobilním telefonem a nebude tedy moci přijímat hlasové zprávy a faxy. Clickbox easy se tak vlastně stává freemailem v barvě paegasí.

RadioMobil ovšem není jediným českým operátorem, který na podobné vymoženosti pracuje - o něčem takovém je slyšet i u Oskara pod jménem Oskar Dialog. Více podrobnějších informací pro vás chystáme.