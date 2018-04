Nová Senda S230 a J530 – zábava především (preview)

Britský výrobce mobilů Sendo na kongresu GSM asociace v Cannes představil dva nové mobily. Low-endový S230 a jednodušší manažerský J530. Oba mobily jsou pokračovateli svých úspěšných předchůdců S200 a J520. I když ty úspěchy sklízejí zatím jenom v zahraničí, v nabídce českých operátorů zatím Sendo nenajdete a dovozy nezávislých prodejců český trh nespasí.

Sendo se snaží používat ve svých telefonech co nejvíce společných součástek a prvků – snižuje to totiž náklady na vývoj a výrobu nových mobilů. Proto se také S230 a J530 velmi podobají. Například displej obou mobilů je naprosto totožný, stejné jsou i antény. Sendu se velmi elegantně podařilo vyřešit rozpor mezi výhodami a nevýhodami klasických antén. Ty jsou oproti integrovaným anténám méně pohodlné, často překáží a zvětšují rozměry mobilu, ale mají lepší schopnosti – jsou lepší na signál a navíc spoustě konzervativních uživatelů připomínají, že v ruce skutečně drží mobil. Britové se rozhodli používat klasickou anténu, ale zasunuli ji více do těla přístroje, takže vyčnívá jen malý kousek. Ten nepřekáží, ale současně vyvolává dojem solidní antény.

Vedle nenápadných antén do módy zřejmě přichází modrá v kombinaci s chromem. Mezi podobně charakterizovatelné mobily se dají zařadit i nová Senda se svými lehce pochromovanými klávesnicemi, kryty (J530) a modře podsvícenými šestiřádkovými displeji o rozlišení 96 x 64 bodů. Oba telefony mají výměnné kryty.

Sendo prezentuje tyto novinky jako mobily, se kterými je velmi snadné se bavit. Obsahují totiž dvanáct (!) her, z nichž čtyři se dají hrát i s někým jiným (nebo spíše proti někomu) prostřednictvím textových zpráv. Konkrétně jde o hry šachy, dámu, reverzi a bojovou KombatClub. Z popisu vyplývá, že si připravíte útok a obranu a pošlete tyto informace protivníkovu mobilu. Ten udělá totéž a na jeho displeji proběhne souboj. Potom zaútočí on na vás. Nebojte se, že to bude nuda – přenos dat sice probíhá textovými zprávami, ale vy na displeji uvidíte vysoce kvalitní animace (z tiskové zprávy Senda).

Již v recenzi Senda S200 jsme oceňovali, že i když toho mobil příliš neumí, je radost s ním pracovat – především díky povedeným animacím. Ty zůstaly i u S230 a J530. Jenže nyní si můžete nechat animace posílat i textovými zprávami a nahrazovat jimi ty přednastavené v menu. Když se budete trošku snažit, změníte si za chvíli vizáž menu podle svých představ. Samozřejmostí jsou i obrázky na pozadí displeje nebo vlastní melodie – samozřejmě přijaté prostřednictvím textových zpráv. Obrázky si můžete přiřazovat i ke jménům v telefonním seznamu – vedle osobního zvonění z reproduktoru uvidíte i malou fotku na displeji.

Zástupci mobilních operátorů prý byli z nových mobilů Sendo v Cannes nadšeni. Přesně takové telefony by se jim prý hodily do nabídek. Proč, když toho až tolik neumějí? Uživatelé si s nimi totiž velmi rychle zvyknou na personalizaci svých mobilů. A ta probíhá prostřednictvím textových zpráv. Což samozřejmě zvyšuje zisk mobilních operátorů.

Obě nová Senda podporují WAP ve verzi 1.2.1 a zvládají zobrazovat i html stránky (používají Mobile Internet Explorer). Samozřejmostí je technologie rychlého psaní T9. Senda zatím nejsou počeštěna, ale k tomu podle představitelů společnosti dojde v okamžiku, kdy si někdo z České republiky objedná větší množství telefonů – pomyslný míč tak leží na straně českých operátorů.

J530 má oproti S230 navíc hlasové funkce – záznamník (60 sekund) a hlasové vytáčení (až 20 jmen). Oběma telefonům shodně chybí vnitřní telefonní seznam; budete odkázáni jenom na kapacitu karty SIM. Sendo J530 má rozměry 107 x 50 x 25 mm, váží pouhých 75 gramů. S baterií Li-Ion vydrží 2 – 3 hodiny hovoru a 120 – 230 hodin v pohotovostním režimu. Sendo S230 vydrží totéž, ale s baterií NiMH. Kvůli ní je také těžší (98 g) a nepatrně větší (117 x 49,5 x 26 mm). Podle zdrojů přímo z Cannes se chystá i Sendo P230, což by mělo být Sendo J230 s pozměněným designem (ale stejnými funkcemi). Všechny telefony by se měly začít prodávat ve druhém čtvrtletí tohoto roku.

Za poskytnutí fotografií děkujeme serveru GSMbox.