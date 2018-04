Nová reklamní kampaň Motoroly. Zachrání značku?

Nejnovější reklamní kampaň Motoroly s názvem We Generation je zaměřená především na mladé uživatele a má propagovat nové multimediální modely výrobce. Kampaň, kterou kompletně navrhla londýnská agentura Ogilvy, má propagovat společenský aspekt mobilních telefonů. V Anglii by se měla rozjet tento týden a dá se očekávat, že se rychle rozšíří po celém světě.

Nová reklamní kampaň bude mít podobu plakátů, tištěné inzerce, on-line bannerů a také televizních reklam a bude propagovat především tři modely. Prvním je hudební ROKR E8, který se má rovněž tento týden začít prodávat. Dalším modelem je u nás nedávno recenzovaný vysouvák RIZR Z10, který Motorola propaguje jako telefon pro práci s videem. Posledním modelem je očekávaný pětimegapixelový fotomobil ZN5 vyvinutý ve spolupráci se společností Kodak. Toho bychom se na trhu měli dočkat před koncem léta.

Reklamní kampaň We Generation má za úkol vytvořit jistou věrnost značce a má dodat nový osobnější rozměr současnému sloganu Hello Moto. Právě osobnější a vřelejší přístup k zákazníkům by mohl Motorole pomoci. Na druhou stranu to ale vypadá, že na podobnou radikální kampaň, která by zvrátila osud mobilní divize, je asi pozdě.