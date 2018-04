Nová řada telefonů Trium - trojčata s GPRS

Když se podíváte na tři novinky ze stáje firmy Mitsubishi, která vyrábí telefony značky Trium, na první pohled je skoro nerozeznáte. A pokud jde o rozdíly ve funkcích, pak už byste hledali úplně marně. Podle prvních zpráv budou mobily Trium Odyssey, Aura a Mystral podporovat stejné funkce a stejné standardy - mezi ně patří hlavně GPRS 2+1 timeslot, příjem log a melodií z internetu a další schopnosti telefonů střední třídy, včetně konvenčního přenosu dat rychlostí 14,4 kbps nebo skladatele vyzváněcích tónů.

Trojice nových telefonů se od sebe liší jen velmi zanedbatelně. Například funkční klávesy jsou trochu jinak tvarované, rozměry jsou také trochu rozdílné. Všechny však na první pohled vycházejí ze zavedeného modelu Trium Mars. Vzhledem k tomu, že si jsou všech typy tak podobné, a to včetně funkcí, zaměříme se na telefon Odyssey, o němž se zatím ví nejpřesněji, co bude umět, kolik bude vážit - 109 gramů a jak bude velký - 115 x 44 x 29 mm.

Trium Oddysey je údajně určen spíš mladým uživatelům, což poněkud narušuje jeho koncepce - výrazná vystupující anténa ho značně odlišuje od dnešního standardu, drobného mobilu s anténou integrovanou. Také tvar ze všeho nejvíc připomíná již dávno z módy vyšlé Motoroly m3888 a Amio. Naštěstí je znatelně lehčí než tyto dva roky staré telefony.

Pokud jde o funkce, není na tom Trium Odyssey vůbec špatně. Kromě podpory nejmodernějších technologií, jako je přenos dat GPRS (General Packet Radio Service), dokáže pochopitelně také zobrazit WAP. Rychlost GPRS je na základě podpory 2+1 timeslotu 26,8 kbps pro stahování dat a 13,4 kbps pro odesílání. Běžným přenosem pomocí technologie CSD (Circuit Switchet Data) zvládne Odyssey až 14,4 kbps.

Další funkce jsou povětšinou standardní, z klasického průměru vystupuje především integrované hlasové vytáčení nebo stahování log a zvonění a také her z internetu. Do telefonního seznamu se vejde 200 záznamů, ke každému lze přiradit až tři čísla. Nijak nepřekvapí vibrační vyzvánění, naopak výdrž telefonu není příliš dobrá - 165 hodin v pohotovostním stavu nebo dvě a půl hodiny hovoru. Vzhledem k tomu, že nejde o manažerský telefon, nepřekvapí absence infračerveného portu.

Nové telefony Trium zkrátka překvapily. Bohužel pro výrobce, spíš nepříjemně. Ve funkcích si s konkurencí nijak zvlášť nezadají, ovšem design a výdrž jsou spíš zklamáním. Je zvláštní, že se Mitsubishi vrátila k tomuto staršímu modelu poté, co vypustila na trh několik zajímavých telefonů, včetně smartphonu Mondo. Do konce roku by se Tři králové od Triumu měli objevit na trhu, v obchodech se u nich objeví cedulky s popisem 200 eur, tedy u nás okolo 6900 korun. Je taková cena adekvátní?