Nová předplacená GO sada: T10 je konečně zde!

EuroTel vyhrál v dodávkách mobilních telefonů Ericsson T10 na předvánoční trh - a to není vůbec špatná výhra v dnešní době, kdy Nokia ani Ericsson nestíhají dodávat mobilní telefony na trh.

Do naší redakce chodily celkem často dotazy ohledně dodávek tohoto mobilního telefonu na náš trh. Jak jsme již dříve informovali, s tímto telefonem se počítalo pro Go sady jako s výměnou za GF768 a Ericsson jej hodlal dodávat jen do sad - a vzhledem k jeho nynějším dobrým vztahům s EuroTelem padla logicky volba na Go.

Nyní přichází EuroTel s novou GO sadou GO Styl, která by měla být k dostání v obchodech od 17.listopadu a její cena je více než příjemných 7.495 Kč.