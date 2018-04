Nová platforma Bada 2.0 je na světě. Nabídne 3D zvuk a rozpoznávání hlasu

Smartphony s operačním systémem Bada si za krátkou dobu získaly slušnou popularitu. Samsung neusíná na vavřínech a na veletrhu MWC představil nejnovější verzi své vlastní platformy Bada 2.0. Ta nabídne plnohodnotný multitasking, podporu technologie NFC (Near Field Communication) a podporu HTML5. Vylepšeno bude uživatelské prostředí. Novinkou je také podpora 3D zvuku a rozpoznávání hlasu.

Jediná novinka s Badou vystavovaná na barcelonském veletrhu - model Wave 578 - má ovšem ještě starší verzi operačního systému 1.1. A to i přes to, že jako první smartphone s Badou nabídne podporu technologie NFC. Telefon tak může posloužit jako elektronická peněženka nebo lístek do kina. Existovat však bude i verze bez NFC, protože služba není dostupná na všech trzích.

Nový Samsung Wave 578 (typové označení S5780) nepatří mezi vrcholné modely postavené na platformě Bada. Nejlépe vybaveným smartphonem zůstává model Wave, respektive Wave II. Kam patří nový Wave 578, už napovídá rozlišení displeje 240 × 400 obrazových bodů.

Ve výbavě najdeme 3,2 megapixelový fotoaparát. Ten však postrádá automatické ostření i blesk. Hudební a video přehrávač doplňuje FM rádio. Satelitní navigace ve výbavě chybí. Vestavěnou paměť lze zvětšit až o 16 GB. Dále nový Samsung nabízí připojení na internet přes wi-fi a Bluetooth 3.0.

Nejdříve se začne Samsung Wave 578 prodávat v květnu ve Francii. Další trhy budou následovat. Cenu výrobce nezveřejnil.

Samsung Wave 578 technická specifikace: