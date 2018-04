Nová obyčejná dotyková Nokia na cestě. Novinka C3-01 na prvních fotografiích

Nedávno představený model X3 Touch and Type je první evropskou Nokií bez otevřeného operačního systému, který je vybaven dotykovým displejem. Telefon používá nové uživatelské prostředí Series 40 Touch, které si postupně najde cestu do dalších mobilů finského výrobce.

Podobně vybavené novinky bychom se měli dočkat zanedlouho. Připravovaná Nokia ponese poněkud zavádějící název C3-01. Již prodávaná Nokia C3-00 totiž nemá dotykový displej a je vybavena QWERTY klávesnicí.

Prozatím přesně nevíme, jaké budou mezi oběma modely konkrétní rozdíly. Novinka by totiž opět měla nabídnout dotykový displej s QVGA rozlišením, pětimegapixelový fotoaparát s bleskem, podporu 3G a datových přenosů HSDPA, stejně jako připojení na internet přes wi-fi.

Oba mobily se tak liší především v designu. Dříve představená Nokia X3-02 má hranaté tělo a nezvykle řešenou klávesnici. Novinka C3-01 má oproti tomu zaoblený design, připomínající symbianový smartphone C5. Klávesnice má klasické rozložení 3 x 4 klávesy.

Nokia by mohla nový model představit již zítra na kongresu Nokia World. Do prodeje by se pak novinka pravděpodobně dostane do konce letošního roku.