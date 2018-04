Nová Nokia N-Gage QD: jen o málo víc než hrací konzole (první informace)

Nokia dnes představila novou herní konzoli N-Gage QD (z latiny Quaque Die - Každý den), která navazuje na předešlou Nokii N-Gage. Nový model však není jejím nástupcem, spíše jde o druhý model v řadě herních zařízení Nokia. Novinka se pyšní několika vylepšeními oproti stávajícímu modelu, několik funkcí však oproti staršímu sourozenci chybí. V nové N-Gage QD se už nenachází MP3 přehrávač a chybí i integrované FM rádio.

Nová Nokia N-Gage QD je oproti původnímu modelu menší: 118 x 68 x 22 milimetrů (původní N-Gage 133,7 x 69,7 x 20,2 milimetrů). Objem nové konzole se také zmenšil z 139 na 123 centimetrů krychlových. Hmotnost naopak stoupla ze 137 na 143 gramů. Porovnat oba modely můžete zde.

Vzhled nové konsole se oproti předchůdkyni zakulatil a celkově novinka působí kompaktnějším dojmem. Nové je rozmístění jednotlivých kláves, stejně jako osmisměrné herní/navigační tlačítko bez potvrzování a celá alfanumerická klávesnice. Změna vzhledu přinesla také přesunutí reproduktoru na čelo konzole. Tím pádem odpadá sporné volání hranou přístroje, jak tomu bylu u předchozí N-Gage. Nechybí hlasitý odposlech.

Vítaným vylepšením je možnost jednoduché výměny paměťových karet MMC oproti předešlé N-Gage. Slot pro paměťovou kartu s krytkou je umístěn na dolním okraji konzole. Přibyla rovněž klávesa pro rychlé spuštění hry, která se nachází nalevo od displeje. Hra se nyní po vsunutí karty sama spustí. Displej doznal podle výrobce vylepšení zobrazení, ale stejně jako u předešlé N-Gage nabízí při rozlišení 176 x 208 obrazových bodů zobrazení pouze 4096 barev.

Nová N-Gage QD je postavená na Symbianu 6.1 a Series 60 a tak je možné využívat i neherní aplikace vytvořené pro tento operační systém, včetně javových. Hry pro novou N-Gage QD jsou plně kompatibilní s původní N-Gage. Pro hraní her s více konzolami nechybí v novince bezdrátová technologie Bluetooth. Pro hraní v Aréně je v nové konzoli předinstalovaný software. Vestavěná paměť novinky je stejná jako u předešlé N-Gage: 3,4 MB. Paměť je samozřejmě možné rozšířit pomocí MMC paměťových karet až do velikosti 512 MB.

Pro komunikaci je v nové N-Gage QD k dispozici e-mailový klient (IMAP4, POP3, SMTP, MIME2), multimediální zprávy a Instant Messaging. N-Gage QD nabízí datovou podporu GPRS třídy 6 a HSCSD. V konzole nechybí ani wapový xHTML prohlížeč. Novou N-Gage QD je možné také použít jako modem pro osobní počítač.

Jako další výbava se nabízí kalendář, úkolovník a možnost zapsání poznámek. N-Gage QD nabízí polyfonní vyzvánění ve formátech MIDI nebo WAV. Uživatel si také může složit vlastní vyzváněcí melodie, ovšem pouze jednohlasé. Baterie N-Gage QD je typu Li-Ion a má kapacitu 1070 mAh. S touto baterií by měla konzole vydržet 5 až 10 hodin hraní nebo až 10 dní v pohotovostním stavu. Čas hovoru je 3 a půl hodiny.

Nová Nokia N-Gage QD se bude nabízet ve dvou verzích. Evropská verze bude podporovat GSM pásma 900 a 1800 MHz a americká pásma 850/1900 MHz. Nová N-Gage QD se začne prodávat na evropských trzích v květnu za předpokládanou cenu 199 Euro/USD (zhruba 6 000 až 6 500 Kč). To by mohla být důležitá vlastnost, proč by se novinka mohla prodávat lépe, než předchozí model. O N-Gage nejvíce stojí školáci, u kterých je cena nejdůležitějším rozhodovacím faktorem, respektive pro jejich rodiče.