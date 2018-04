Koupili jsme zbrusu novou symbianovou Nokii. E7 je sběratelská perla

Je to možná trochu k nevíře, ale Nokia E7 se dá stále pořídit jako nová. Najdeme ji i v nabídce několika českých e-shopů, cena je asi 4 000 korun. Ale nám se podařilo ji sehnat ještě levněji. Někdejší hodně drahý smartphone (původně stála E7 13 850 korun) jsme získali za v přepočtu 2 570 korun.

Jednoduchý nákup

Nabídka na výhodnou E7 se objevila na internetovém portálu Amazon, prodejce Electronics ToGo ji nabízel za 69,98 dolaru. K tomu necelých 15 dolarů poštovné a navíc ještě něco přes 18 dolarů na celní poplatky (Amazon za vás jednoduše zaplatí DPH). Celkem 103 dolary a 32 centů, v přepočtu podle pohledu na účet 2 570 korun. Objednávali jsme ve středu večer 3. února a už v pondělí ráno volal kurýr z DHL, že pro nás má balíček. To je jedna z výhod doručování ze skladů Amazonu, které daný prodejce očividně využívá.

V úhledné kartonové krabici pak byla krabička se zbrusu novou E7. Telefon očividně podle přebalu pochází původně z nabídky mexického operátora Telcel (telefon nemá podporu českého jazyka), pod přebalem se ukrývala klasická modrá krabice s tovární pečetí. Uvnitř je nádherná stříbrná Nokia E7 s kompletním příslušenstvím - třeba i HDMI a USB-Host kabelem, které musí dnes zájemci u moderních smartphonů horko těžko shánět. E7 v tomto stavu rozhodně uchováme, je to výjimečný sběratelský kousek.

Od chvíle naší koupě se nabídek na velmi levnou Nokii E7 objevilo konkrétně na Amazonu více. Náš prodejce ji dokonce ještě o 5 dolarů zlevnil, takže teď s poštovným a DPH vyjde na 97 dolarů a 39 centů. Podle stejného kurzu bychom tak ušetřili asi 150 korun. Nejlevněji má momentálně novou Nokii E7 prodejce Wolfreeze z New Yorku, který ale nenabízí odeslání do Česka. Pokud však máte v USA třeba nějaké známé, telefon může být váš už za 58 dolarů a 98 centů, na tolik vyjde i s poštovným po Spojených státech. To už je hodně lákavá nabídka, nová E7 tak vyjde v přepočtu podle našeho předchozího kurzu na 1 467 korun. Nezapomeňte, že při dovozu byste měli opět zaplatit DPH ve výši 21 % z této ceny.

Poslední z rodu

Nokia E7 je dnes již v podstatě legendou. Stala se vlastně posledním zástupcem rodu komunikátorů (9000, 9110, 9210, 9500, 9300 a E90) finské značky, byť se od původní filosofie hodně odchýlila. Podobně jako některé jiné modely, které ale do pracovní řady nepatřily (N97, C6-00), dostala vysouvací konstrukci s dotykovým displejem, namísto rozevírací a dvojice displejů nedotykových. E7 tak je oficiálně jediným komunikátorem (pokud nepočítáme spíše experimentální MeeGo/Maemo přístroj) finské značky s dotykovým displejem.

Už v době uvedení E7 byly klasické komunikátory s výsuvnou nebo výklopnou qwerty klávesnicí vymírající druh. Konkurentů měla jen pár, dnes takové vlastně vůbec neexistují. A na tehdejší dobu to byl špičkový mobil. V dobové recenzi jsme ji označili za nejlepší pracovní mobil své doby a to i přes její především softwarové nedostatky.

E7 v mnohém překonávala i multimediálně zaměřený model N8, oproti ní dostala na svou dobu doslova obří čtyřpalcový displej s rozlišením 640 x 360 pixelů. To nebylo na svou dobu nijak vysoké, ale E7 to vynahrazovala skvělou barevností AMOLED panelu. Barvy udivují dodnes, rozlišení je ovšem pro naše zhýčkané oči už přeci jen trochu zastaralé.

Chytrá Nokia s qwerty klávesnicí si nás také získala svou kvalitní konstrukcí a to jak v době svého uvedení, tak teď, po vybalení z krabice. Kovové tělo (s plastovými konci) vypadá i dnes překvapivě luxusně, byť kvalita slícování dílů mezi tím výrazně pokročila. E7 by se ale ani dnes z estetického hlediska neztratila, je to nádherný kousek. Je důkazem toho, jak parádní telefony uměla Nokia vyrábět. Firma použila kov ještě dávno předtím, než se stal moderním a design je dost svébytný. Naopak jsme v dobové recenzi kroutili hlavou nad fotoaparátem bez autofokusu.

A třeba naše stížnosti nad tehdejší oficiální cenovkou dnes působí docela směšně. Špičkové smartphony se v některých provedeních prodávají i za dvojnásobek částky, kterou místní prodejci za E7 požadovali.

V současné nabídce jsme tak prostě nemohli odolat a E7 si pořídili.

Máte tip na to, kde se dá pořídit výhodně zbrusu nový legendární mobilní telefon? Dejte nám vědět.