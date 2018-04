Nová Nokia C3-01: definitivní nástupce legendární Nokie 6300 má dotykový displej

Podobně jako 6300 sází nová Nokia C3 Touch and Type (typové označení C3-01) na kvalitní zpracování a přitažlivý a zároveň decentní vzhled. Po několika nevýrazných nástupcích má C3 převzít žezlo úspěšné 6300 a stát se novou nokií pro každého.

Výbavou a hardwarem vychází C3 Touch and Type z kontroverzního hudebního modelu X3-02. Stejně jako on nabídne dotykový displej na platformě S40, tentokrát ale v kombinaci s klasicky rozloženou numerickou klávesnicí. Uživatel si bude muset zvyknout na to, že kontextová tlačítka bude mačkat přímo na displeji a stejně tak bude provádět volby. Telefonu totiž chybí tradiční směrová klávesa s potvrzovací funkcí.

Další novinky Nokie z Londýna Nokia představila na akci Nokia World v Londýně i tři nové chytré telefony C6, C7 a E7. Používají nový operační systém Symbian^3. Nabízíme vám podrobné informace a fotografie reálných přístrojů.

Po uživatelské stránce jsme opravdu zvědavi, jak zákazníci tuto novinku přijmou. Pro nás bylo krátké seznámení s C3 Touch and Type nezvyklou zkušeností, na druhou stranu jsme se vcelku rychle zorientovali. Je otázkou, jak tomu bude u zákazníků, kteří doposud dotykový telefon vůbec neměli. Mimochodem, Nokia na svém veletrhu také představila řešení, která mají usnadnit vývoj javových aplikací pro S40 včetně modelů s dotykovým displejem. Podobně jako Symbian se tak tato platforma, léta měněná jen mírně, posouvá výrazněji kupředu.

Když ponecháme stranou trochu nezvyklé ovládání, které ale asi přejde rychle do krve, musíme novou C3 Touch and Type opravdu pochválit. Design je elegantní, zpracování příkladné. Tělo je prakticky celé z kovu, zpracování je na vynikající úrovni.

Nokia C3 Touch and Type má oproti modelu X3 Touch and Type kovový kryt. Design telefonu je zaoblený a klávesnice má tentokrát tradiční rozložení. Svým vzhledem nový model připomíná smartphone C5, přítomnost dotykového displeje prozradí na první pohled pouze absence navigační klávesy.

Nokia C3 Touch and Type je větší a těžší než starší příbuzný X3 Touch and Type. Novinka také dostala baterii s vyšší kapacitou. Jinak je výbava obou přístrojů totožná. Rezistivní dotykový displej má stejně rozlišení QVGA a úhlopříčku 2,4 palce.

Telefon má pětimegapixelový fotoaparát. Opět chybí automatické ostření ale přibyl diodový blesk. K dispozici je podpora sítí třetí generace včetně datových přenosů HSDPA a HSUPA. Na internet se lze připojit i přes wi-fi a to i ve specifikaci 802.11 n. Satelitní navigaci ve výbavě opět nenajdeme. Obě dotykové Nokie se liší i tím, že kovová novinka nemá ve výbavě předinstalovanou hru Guitar Hero.

Nová Nokia C3 Touch and Type bude dražší než model X3 Touch and Type. Kovový kryt zvedl cenu na 4 300 korun včetně daně. Nokia X3 Touch and Type by se přitom měla prodávat za cenu okolo 3 800 korun. Do prodeje se kovová novinka dostane až ve čtvrtém čtvrtletí, druhý model se začne prodávat už ve čtvrtletí třetím.

Nokia C3 Touch and Type technická specifikace: