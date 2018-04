Nová Nokia 7600 - další podivnost z dílny finského gigantu (první informace)

Nokia se bojí véček jak čert kříže, zatím nenabízí ani jeden rozvírací telefon, a to ani pro asijské trhy, kde je véčko téměř nutností (nepočítáme již nevyráběné převzaté modely pro Jižní Koreu a Japonsko). Zato v produkci netradičně koncipovaných telefonů je Nokia jasná jednička. Začalo to před lety s modelem 5510 a nyní v nabídce výrobce najdeme hned několik telefonů, které rozhodně nemají tuctový vzhled, jako například modely: 3650, 6800, N-Gage, 3300. Nyní k nim přibude další netradiční model - Nokia 7600. Typové označení by mohl svádět k příbuznosti s modelem 7650, ale tak úplně přesně tomu nebude. Novinka asi nebude využívat operační systém Symbian, ale platformu Series 40, jako valná část současných telefonů výrobce. O novince informoval švýcarský server Mobile.bpit.ch, který také uveřejnil první obrázky telefonu.

Tvary telefonu jsou opravdu nekonvenční, telefon je téměř stejně vysoký jako dlouhý. Dvě hrany jsou zaoblené, zbývající dvě mají kapkovitý tvar. Displej je uprostřed a po jeho bocích jsou umístěna alfanumerická tlačítka vzdáleně připomínající klávesy Siemensu SX1. Funkční klávesy jsou pod displejem, včetně čtyřsměrného ovládacího kříže. Integrovaný fotoaparát je umístěn na zadní straně přístroje, infraport a další dvě tlačítka na levém boku. Oba barevné boky zřejmě budou vyměňovací - varianta na výměnné kryty, takže bude možné změnit barvu telefonu dle své libosti. Jestli je tvar a design nové Nokie zajímavý, můžete sami posoudit z fotografií. O masové zboží se rozhodně jednat nebude. Nová Nokia je ryze stylový telefon, ovšem s velmi slušnou výbavou. Ještě dodejme, že rozměry telefonu jsou 87 x 78 x 18,6 mm a jeho hmotnost je 123 gramů.

Nová Nokia není určena jen pro GSM sítě. Bude pracovat i v sítích třetí generace systému UMTS. Přesto si s ní zavoláte i u nás, protože obě „naše“ GSM pásma (900/1800 MHz) bude podporovat. V sítích třetí generace ale asi bude problém uskutečnit videohovor, protože telefon má jen jednu kameru a ta je na zadní straně telefonu. Buď uvidí volaný vás a vy neuvidíte jeho, nebo obráceně. V sítích 3G má telefon také menší deklarovanou výdrž než v sítích GSM. Se standardní baterií o kapacitě 850 mAh je v prvním případě čas hovoru maximálně 3 hodiny, v druhém o hodinu a půl déle.

Novinkou je aktivní (TFT) barevný displej s rozlišením 128 x 160 bodů schopný zobrazit 65 000 barev. Ve výbavě telefonu dále najdeme Bluetooth, infraport, Javu (MIDP 1.0), WAP (2.0), zřejmě i MP3 přehrávač a samozřejmě i rychlý přenos dat. V sítích GSM je to GPRS a HSCSD, v sítích třetí generace je pak maximální přenosová rychlost (downink) až 384 kbps. Telefon bude možné připojit k počítači, synchronizace bude možná se všemi běžnými operačními systémy Windows. Nokia 7600 by se podle dostupných informací měla prodávat ještě před koncem roku a cena by se měla pohybovat okolo 350 €, tedy v přepočtu zhruba okolo 11 000 Kč. Oficiálně ale zatím telefon představen nebyl, takže jak ve specifikaci, tak u ceny a termínu uvedení na trh, může dojít k změnám. Jakmile budeme o této novince Nokie vědět více, budeme vás okamžitě informovat.