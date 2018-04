Nová Nokia 7250i - chystá se několik drobných vylepšení

Nokia připravuje inovovanou variantu mobilního telefonu 7250 s označením 7250i. Ta by se měla začít prodávat v červnu tohoto roku; základní verze 7250 přijde do prodeje na konci prvního čtvrtletí. Podle dostupných informací se obě varianty nijak výrazně odlišovat nebudou, 7250i bude mít několik drobných vylepšení. Některá zahraniční média spekulují, že varianta 7250i by měla patřit mezi první telefony nového standardu GSM EDGE, podle našich informací ale Nokia 7250i tento standard podporovat nebude - žádné dostupné informace tomu nenasvědčují.

Následující výčet vylepšení není definitivní a ani není oficiálně potvrzen společností Nokia. Jelikož jsme zatím neměli možnost vyzkoušet běžnou verzi 7250, nemůžeme ani posoudit, jestli dnes dostupné údaje o její výbavě budou platit i pro prodejní verzi tohoto telefonu. Z toho důvodu se některé funkce připisované modelu 7250i mohou objevit už v základní verzi 7250. Začít můžeme u jiných barevných variant výměnných krytů, z jediné dostupné fotografie to však není patrné. Nejzajímavější inovací by pak měla být přítomnost xHTML prohlížeče; běžná verze dokáže přistupovat jen k běžným wapovým stránkám (jazyk WML). Je možné, že inovovaná verze 7250i bude mít i větší kapacitu záznamů pro kontakty a záznamy v kalendáři. Podle dostupných informací by měla mít základní verze 7250 paměť na maximálně 300 kontaktů a 250 poznámek v kalendáři. Inovovaná verze by pak měla mít kapacitu obou pamětí na 500 záznamů.

Z dalších vylepšení zmiňme obrázky (fotografie) pro kontakty v paměti telefonu, budík aktivující rádio, editor obrázků s několika funkcemi navíc (editace textu, rámce a clipart obrázky), vylepšenou funkci slideshow pro prohlížení obrázků, zvukový kodek AMR i pro GSM frekvenci 1900 MHz a několik dalších drobností.

Přesnou specifikaci nového modelu budeme znát až po jeho oficiálním představení, ale kdy to bude, netušíme. Nejbližší příležitostí je dnešní tisková konference v rámci GSM kongresu v Cannes, popřípadě veletrh CeBIT v první polovině března. Jakmile budeme detailní specifikaci modelu 7250i znát, okamžitě vás s ní seznámíme.