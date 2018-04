Nová Nokia 6800 - ještě větší zvláštnost, než jsme čekali (preview)

Co nám to zase Nokia připravila? Zákazníci ještě nestačili vstřebat ciferník u modelu 3650 a Nokia opět šokuje z další velmi nekonvenční novinkou. Ale vlastně proč ne, lidé si zvykli na Nokii 8310, která před rokem vzbudila mnoho rozporuplných reakcí, nepřekvapí ani Nokia 5510, která se drží na šířku a tak není důvod nevěřit, že se zákazníci smíří i s novou Nokií 6800 a možná se z ní dokonce stane prodejní hit. Ona výše zmíněná Nokia 5510 má s dnešní novinkou překvapivě hodně společného, přestože každý z nich patří do úplně jiného segmentu trhu. A ačkoliv Nokia 5510 moc úspěšná nebyla, výrobce se rozhodnul vstoupit do stejné řeky a na druhý pokus se mu třeba s esemeskovacím (psacím) mobilem podaří uspět.

Když uvidíte Nokii 6800 zavřenou, řeknete si, že se jedná o něco větší mobil s barevným displejem. Na první pohled nic převratného, možná spíš těžkopádného. Při bližším prozkoumání vás ale napadne, proč je v okolí displeje na každé straně kloub, jako kdyby se jednalo o véčko. Proč ale véčko, když na přední straně telefonu jsou všechna potřebná tlačítka a i displej? Těm zvídavějším to nedá a zkusí, jestli se uvnitř telefonu něco zajímavého neskrývá. A ejhle! Po otevření telefonu na vás vykouknou dvě další klávesnice, každá po jedné straně displeje, který se jako zázrakem natočí o 90 stupňů. Telefon je najednou dvakrát tak dlouhý a padne tak do ruky, jako řídítka od bicyklu. Rozevřený telefon má standardní QWERTY klávesnici, která je rozdělená na dvě části, tedy úplně stejné řešení, jako u Nokie 5510, která ale takhle podivně vypadala stále, protože se nijak nerozkládala.

Výstřední novinka Nokie má na běžný mobil přeci jen o trochu větší rozměry (119 x 55 x 23 mm - všechny rozměry jsou maximální a telefon se třeba na šířku ve své dolní části výrazně zužuje) a hmotnost 122 gramů. Rozměry přístroje po rozevření v této chvíli neznáme, ale z obrázků je patrné, že se telefon na délku prodlouží téměř dvojnásobně. Roztažený telefon ale v kapse asi nikdo nosit nebude a v zavřeném stavu je stále o něco menší, než Nokia 7650 a ta svými rozměry většině majitelů problémy nedělá. Uvidíme v praxi, jak se telefon bude ovládat, nic podobného se v současné době neprodává, i když v USA Samsung nabízí podobně vypadající telefon, který má klávesnici jen jednu a kryt funguje jen jako flip. Nová Nokia 6800 se bude dodávat pouze v jedné barevné kombinaci - a to stříbrné a černé barvy.

Jak již koncepce telefonu napovídá, hlavní náplní práce s telefonem by mělo být psaní. Proč ne, klávesnice vypadá pohodlně a telefon nabízí několik možností, jak jí vyzkoušet. Začít můžete s dlouhou SMS zprávou (až 459 znaků), pokračovat můžete při psaní e-mailů, nebo při zadávání poznámek do diáře, které mohou mít až 3 000 znaků. Vyžít se samozřejmě můžete i u SMS chatu, nebo při vytváření multimediálních zpráv, oboje telefon zvládá bez problémů. Jakou ale má paměť, vejde se do něj něco? Samozřejmě, telefon má celkovou paměť o velikosti 4 MB, což není málo. Můžete tak do telefonu dostat až 500 kontaktů, 150 SMS zpráv, 500 poznámek do kalendáře a třeba 20 „třítisícových“ poznámek v poznámkovém bloku. Jak již bylo uvedeno, paměť je dynamická a dělí se o ni všechny výše uvedené položky a dále multimediální zprávy (45 kB maximálně pro jednu), Java aplikace (maximálně 64 kB pro každou), polyfonní melodie a samozřejmě i obrázky a animace.

Zajímavá je i další výbava telefonu, v které nechybí podpora přenosu dat pomocí HSCSD a GPRS, integrované hlasité hands free, stereo FM rádio, infraport a celá paleta dalších funkcí. A kdyby měl přístroj ještě integrovaný fotoaparát, asi by mu nic nechybělo. Ten ale můžete připojit jako příslušenství. Vytknout můžeme snad jen absenci Bluetooth čipu a to, že telefon není třípásmový, jako hodně jeho jednodušších kolegů.

Čas ukáže, jestli se s tímto netradičním telefonem Nokia strefila do vkusu zákazníků. Záležet jistě bude i na ceně, kterou ale v této chvíli neznáme. Nokia 6800 by se měla začít prodávat v prvním čtvrtletí příštího roku, ale snad se nám jí podaří získat s předstihem, abychom vás mohli seznámit, jak se s tímto přístrojem pracuje a jestli se opravdu máte na co těšit.