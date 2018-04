Nová Nokia 640 v EuroTelu

Společnost EuroTel uvádí do své sítě T!P (NMT)nový model mobilního telefonu a to Nokia 640. Tento telefon by měl být dostupný od konce listopadu u dealerů jako varianta dotovaného telefonu pro T!P TOP a T!P60. Tento telefon by měl nahradit model Nokia 540 a zařadit se tak po bok svého výkonějšího staršího bratříčka Nokia 650.

Telefon bude stát 3995 Kč s DPH jako dotovaný, nedotovaná cena je 15995 Kč.

Telefon váží 190 gramů a má rozměry 136 x 47 x 33mm. Podle oficiálních údajů vydrží 120 hodin v pohotovosti nebo 2,5 hodiny hovoru. Jeho ovládání je blízké telefonu Nokia 5110, jehož je také NMT obdobou (zatímco Nokia 650 je spíše obdobou Nokia 6110).

K jeho funkcím:

Nastavení různých profilů vyzvánění podle prostředí, kde se právě nacházíte

Paměť na 100 jmen a telefonních čísel

Čtyři elektronické hry

Kalkulačka s funkcí výpočtu směnných kurzů

20 různých typů vyzvánění

Příslušenství kompatibilní s řadami Nokia 51- a 61-

Indikátor obdržené hlasové zprávy

NaviKey

Zmiňovaný telefon Nokia 650 jsme testovali a jeho recenzi najdete zde, zda bude recenze i na model Nokia 640, není jisté.