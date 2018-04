Nová Nokia 6108 - s tužkou na klávesnici (první informace)

Označení novinky svadí k srovnání s dobře známým modelem 6100, není tomu tak docela, i když asi právě z tohoto modelu nová netradičně koncipovaná Nokia 6108 vychází. Nová Nokia s podporou psaní přidavným perem je primárně určena pro uživatele, kteří hovoří čínsky, proto byla vytvořena ve vývojovém centru Nokie v Pekingu. Že se vývojáři a designéři inspirovali na Dálném východě, naznačuje i umístění pera na zadní straně telefonu, přesně tak, jak jej nosili známí hliněnění válečníci na zádech. V tomto duchu pak byla vytvořena i úvodní reklama na tento telefon.

Za všechno mohou SMS

Důvodem pro vytvoření telefonu s klávesnicí a zároveň touchpadem je rozmach SMS v čínsky hovořících zemích, pro něž je podle Nokie koncepce psaní perem ideální – na rozdíl od poměrně komplikovaného vkládání čínských znaků pomocí prediktivního vkládání znaků T9 (Zi, Itap) přes klasickou klávesnici.

Klávesnice, nebo touchpad - vyberte si

Nová Nokia byla primárně vyvíjena s ohledem k psaní zpráv čínskými znaky, a tak by se mohlo zdát, že je to její jediná přednost. Opak je však pravdou, novince nechybí prakticky nic, co mobilní telefony v současnosti nabízejí. Vedle psaní perem na malý touchpad je připravena i odklápěcí klávesnice, která má klasicky uspořádané klávesy. Na rodíl od Sony Ericssonu P800 však nová Nokia nepromačkává klávesy na displej, ale jedná se o samostatnou aktivní klávesnici. Klávesnice zároveň funguje jako flip, který byl dříve velmi populární. Dnes ale na telefony s flipem již skoro nenarazíte, převálcovala je véčka, takže právě tato Nokia by mohla být pro úzkou skupinu zákazníků zajímavá právě jen z tohoto důvodu.