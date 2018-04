Nová Nokia 5235 Comes With Music nabídne neomezené stahování hudby

Nokia 5235 Comes With Music není úplně nový model. Je to pouze upravená již dříve představená Nokia 5230, se kterou můžete navíc stahovat hudbu z portálu Nokia Music Store.

Součástí ceny telefonu je totiž kredit k ročnímu nebo osmnáctiměsíčnímu neomezenému stahování hudby. Hudbu je možné stahovat přímo do telefonu nebo prostřednictvím aplikace na počítači.

Nové Nokie se na našem trhu nedočkáme, protože obchod Nokia Music Store prozatím není na našem trhu dostupný. V zemích, kde je obchod s hudbou v provozu, se novinka nezačala už před Vánoci, ale až v prvním čtvrtletí příštího roku. Telefon vyjde na zhruba 4500 korun včetně daně, stojí tedy stejně jako původní model 5230.

Pro kvalitní poslech hudby je Nokia 5235 Comes With Music vybavena audiokonektorem 3,5 mm a vestavěnou paměť je možné zvětšit až o 16 GB. Hudbu lze nepřetržitě přehrávat až 33 hodin.

Stejně jako model 5230 ani představená novinka nenabízí bezdrátové připojení na internet přes wi-fi. Na satelitní navigaci se však nezapomnělo. - čtěte Nokia jde cenám po krku, za 4 500 nabídne nový stylový "dotykáč"

Nokia 5235 Comes With Music technické parametry: