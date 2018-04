Nová Nokia 5100: odolná a hodně dobře vybavená (preview)

Nokia 5100 by podle svého označení mohla evokovat příbuznost s legendárním modelem 5110. Ten si sice získal srdce mnoha zákazníků, ale jednalo se o jednoduchý low-endový telefon. Naopak Nokia 5100 je velmi dobře vybavený telefon, který je navíc upraven pro práci v náročném prostředí, kdy na ni bude útočit vlhkost, prach a nejednou může skončit v kotrmelcích na tvrdé podlaze. Někomu sice nemusí vyhovovat její poněkud extravagantní design, jiní ho naopak budou považovat za přednost. Asi nejlépe využijí novou Nokii 5100 sportovci a náruživí turisté, ale pro svoji vzhledovou výjimečnost po ní třeba sáhnou i notoričtí kavárenští povaleči.

Vzhled Nokie 5100 opravdu není tuctový. Na první pohled může vypadat jak panáček ve fráčku, při bližším pohledu jí ale nemůžete upřít určitou dávku elegance. Rozměry telefonu jsou 108,5 x 49,5 x 22 mm s jeho hmotnost je 104 gramy. Na prapodivná tlačítka jsme si u Nokie již zvykli, takže nepřekvapí jak dvě sloučené klávesy, které zahrnují směrovou klávesu, kontextové tlačítko a navíc ještě buď klávesu pro příjem, nebo ukončení hovoru. Alfanumerické klávesy jsou pak po vzoru Nokie 7210 rozděleny do tří sloupců, když ty v prostřední řadě jsou spojené. Systém výměnných krytů je u Nokie 5100 velmi podobný jako u předchozího modelu 5210. Na odstrojený telefon navlečete dva pogumované návleky (horní a dolní), které výrobce nabízí v šesti barevných variantách. V základním balení telefonu dostanete návleky v tmavě šedé a zelené barvě. Jako příslušenství pak můžete volit ze čtyř dalších barev: modré, červené, oranžové a tmavě zelené. Když odolný telefon, tak nemohou chybět ani zámky zadního krytu baterie, včetně zvláštních dvířek a krytky systémového konektoru. A když už jsme u baterie, tak dodejme, že se jedná o Li-Ion článek s kapacitou 720 mAh a výdrž telefonu by na jedno jeho nabití měla činit až 300 hodin, popřípadě až pět hodin hovoru.

Ač Nokia 5100 na první pohled vypadá, že výbava nebude to hlavní, co na ní zákazníky zaujme, opak je pravdou. Výbava 5100 je totiž více než dobrá a začít můžeme u její schopnosti pracovat i na druhé straně Atlantiku. Ano, Nokia 5100 je třípásmová, podporuje rychlé datové přenosy GPRS a HSCSD, a má dokonce i infraport. Na odolný telefon více než zajímavá výbava, ale pojďme dále. Telefon má i solidní vnitřní paměť, kontaktů se do ní vejde 300, SMS zpráv 150 (nebo 50 obrázkových, či kombinace obou možností) a do kalendáře dostanete až 250 poznámek. To ale stále není vše, do společné paměti, která má celkovou kapacitu 725 kB, můžete ukládat i obrázky,vyzváněcí melodie, multimediální zprávy nebo Java aplikace.

Opět překvapení, odolný telefon a umí Javu a MMS. V prvním případě jste omezeni kapacitou jedné aplikace na 64 kB, v druhém případě se velikost MMS zprávy musí vejít do 45 kB. Již od výrobce najdete v telefonu tři Java hry (Sky Diver, Triple Pop a populární Bounce) a jednu praktickou aplikaci, která nabízí převody nejrůznějších jednotek. Aby vše vypadalo tak, jak má, nabízí Nokia 5100 barevný displej se schopností zobrazit až 4096 barev a rozlišení 128 x 128 obrazových bodů. Samozřejmostí jsou běžné funkce, jako je SMS chat, dlouhé zprávy (až 450 znaků), nebo třeba budík, zápisník a kalkulačka.

Naopak netradiční výbava souvisí s zaměřením telefonu na práci v náročném prostředí a na aktivní využití volného času. Teploměr nebo hlukoměr jsme již mohli najít u předchůdkyň této Nokie. Naopak měřič vydané energie (kalorimetr) a zábleskové světlo jsou zajímavými novinkami. Dalšími nadstandardními funkcemi je integrované FM stereo rádio a automatická regulace hlasitosti reproduktoru podle míry okolního hluku. K obrazu svému si telefon můžete vylepšit nejrůznějšími obrázky a animacemi, které lze použít jako spořiče displeje a tapety. Melodie jsou polyfonní a lze je kombinovat s vibracemi.

Pokud vás nová odolná Nokia 5100 zaujala, musíte si na ni ještě chvíli počkat. Jako většina včera představených novinek se začne prodávat až v prvním čtvrtletí příštího roku. Cenu výrobce ještě neurčil, ale s ohledem na výbavu nelze očekávat, že se bude jednat o levný telefon do předplacených sad, tedy alespoň ne na začátku jeho kariéry. V každém případě se jedná o zajímavý přístroj, který splní náročné požadavky určité skupiny zákazníků a jistě rozžehne četné diskuse o jeho netradičním vzhledu. A jak se líbí tato novinka vám?