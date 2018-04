Nová Nokia 3220 - Bliká, svítí, píše ve vzduchu (první informace)

Nokia dnes představila nový mobil s označením 3220. Telefon je to zábavný, pestrý, blikající. Má i slušnou výbavu, je ale otázka, jestli je to ten pravý hit, který vrátí Nokii na výsluní, z kterého se v poslední době pomalu ale jiste sesouvá. Nebude se jednat o vyloženě levný přístroj, předběžně je jeho cena stanovena na 250 €, což je v přepočtu asi 8 000 Kč. Design přístroje je opět, jak také dnes u Nokie jinak, výstřední a to jak tvarem, tak použitými barevnými kombinacemi. Naopak vcelku konzervativní je tvar klávesnice. Telefon se začne prodávat v létě letošního roku, pravděpodobně i u nás.

Bliká, svítí, píše ve vzduchu

Vedle běžných funkcí nabídne nová Nokia divoce blikající kryty, třeba při příchozím hovoru. Pomocí čidel bude možné hrát hry jen nakláněním telefonu a novinkou jsou i světelné zprávy, které ale potřebují speciální kryt (pro obě funkce). Pak stačí zadat text o maximální délce 15 znaků a telefonem začít mávat ve vzduchu. Pomocí diod na onom speciálním krytu se zpráva napíše do prostoru. Různé blikající efekty, tedy jejich choreografii, bude možné odeslat pomocí textové zprávy na jiný telefon stejného typu. Nejrůznější efekty můžete vyzkoušet na této stránce výrobce.

Lepší displej a VGA fotoaparát

Nokia 3220 má jako první z mobilních telefonů výrobce ve střední třídě aktivní displej s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů a podporou zobrazení 65 536 barev. Nová Nokia dále nabízí vestavěný fotoaparát s rozlišením VGA (640 x 480 obrazových bodů), pomocí kterého je možné nahrávat i krátké videosekvence (v nižším rozlišení). Nechybí samospoušť, jejíž odpočítávání je indikováno blikáním vestavěných diod. Uživatelská paměť telefonu má 4,5 MB.

Papírek nad baterku

Mimo textových zpráv, nabízí nová Nokia také multimediální zprávy MMS, e-maily, okamžité zprávy a zprávy Instant Messagingu. Nokia 3220 nabízí výměnné kryty Xpress-On. Stejně jako u Nokie 3200 je možné pod průhledné výměnné kryty uložit papírek (jen zadní kryt). Jako příslušenství prodávané zvlášť, nabídne výrobce výměnné kryty Xpress-On Fun Shell, které nabídnou funkci „textové zprávy ve vzduchu“, o kterých píšeme výše. Kryty ale budou pravděpodobně dost drahé.

Výměnné kryty Xpress-On Fun Shell nejsou součástí standardní výbavy a budou se prodávat pouze jako příslušenství. Součástí krytů Fun Shell je 12 oranžových světelných diod a paměť 512 kB. Kryty Fun Shell se budou nabízet v modro-oranžovém a červneno-kovovém provedení.

Střední váha

Rozměry nové Nokie 3220 jsou 104,5 x 44,2 x 18,7 milimetru. Hmotnost je 86 gramů. Telefon podporuje tři pásma GSM - 900/1800/1900 MHz a nabízí datovou podporu GPRS. Nová Nokia nabízí XHTML prohlížeč Wap 2.0. Pro snadné telefonování v telefonu nechybí hlasitý odposlech. Nokia 3220 má Pop-Port konektor a používá baterii Li-Ion s kapacitou 760 mAh. S touto baterií by měla vydržet až 280 hodin na příjmu nebo až tři hodiny hovoru.

Boční výměnné kryty diod a papírky pod průhledný kryt.

Fotogalerii funkčního vzorku Nokie 3220 najdete zde.