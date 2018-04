Nová Nokia 2300 - šedesátá léta se vracejí (první informace)

Druhá dnešní novinka Nokie představená v Moskvě je model 2300. Tvar telefonu je konvenční, barevná provedení a tvar tlačítek nikoliv. Jako by se Nokia nechala inspirovat šedesátými léty a hnutím hippies. Jakkoliv je telefon z vnějšku extravagantní, tak uvnitř překvapí jen toho, kdo zatím telefonoval jen pomocí pevné linky. Ne nadarmo je tento model určen pro méně rozvinuté mobilní trhy, jako je Indie, Rusko a africké státy. Přesto se bude prodávat i v Evropě. Zde si ale nedočkaví zákazníci budou muset počkat až do prvního čtvrtletí příštího roku, v Indii se ale z novinky budou moci těšit ještě před koncem tohoto roku. Komu by se čekat nechtělo, může si ihned pořídit model 2100, z kterého novinka vychází.

Klávesnice stokrát jinak

Nokia je mistr ve vymýšlení podivuhodných variací na téma klávesnice telefonu. Nejinak je tomu i u modelu 2300, který má alfanumerická tlačítka sdružená do dvou bloků a každý z nich provedený ve třech barvách. Tento styl pak následují i funkční klávesy, na které shlíží nesmrtelná NaviKey. Mezi funkční klávesy pod displejem se připletlo i tlačítko pro vypínání a zapínání telefonu, které by mobilní začátečníci mohli na tradičním místě Nokie - vrchu telefonu - marně hledat. Nová Nokia 2300 se bude dodávat v dvou základních barevných kombinacích: černé a bílé. V prvním případě černou doplňují tři odstíny šedivé pro tlačítka, u bílé barvy telefonu jsou tlačítka vyvedena v kombinaci fialové a růžové barvy. V rámci příslušenství budou k dispozici i kryty jiných barev, barvy tlačítek ale zůstanou ve dvou výše zmíněných variantách. Rozměry telefonu jsou jen o málo větší než u Nokie 2100 a to samé platí o hmotnosti novinky (107 x 46 x 20; 92 gramů).

Jen to nejnutnější

Výbava telefonu je opravdu jen ta nejnutnější. Telefon má monochromatický displej s rozlišením 96 x 65 obrazových bodů. Na displej se vejdou čtyři řádky textu, což majitelé telefonu ocení při psaní SMS. Ty mohou být dlouhé až 459 znaků a 50 jich bude možné uložit do paměti telefonu. Chybět nebude ani prediktivní slovník T9 ve většině evropských jazyků, arabštině a hebrejštině. Afričtí zákazníci se zatím budou muset bez T9 obejít, menu telefonu ale jejich jazykům přizpůsobeno bude, výrobce plánuje mimo jiné tyto lokalizace: Afrikaans, Farsi, Sesotho (Sotho), Swahili, Urdu, Xhosa a Zulu. Paměť na kontakty pojme jen 50 záznamů, ostatní bude nutné ukládat na simkartu.

Rádio a hlasité handsfree

Asi nejzajímavější výbavou telefonu je integrované FM rádio, které ale bude monofonní. Telefon má také hlasitý odposlech, polyfonní melodie a skladatel pro obyčejné melodie. Z další výbavy můžeme zmínit vibrace, automatický zámek klávesnice, budík, připomínkovač a stopky. Telefon nabízí i tři dobře známé hry: Snake II, Space Impact+ a Opposite. Nic dalšího již telefon nenabízí. Podle výrobce by měla mít novinka příznivou cenu, přesnou sumu ale výrobce nezveřejnil.

