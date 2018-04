Nová Nokia 2100: low-end pro nenáročné (preview)

Na první pohled možná nejméně atraktivní včerejší novinka Nokie, která ale může udělat největší kariéru, se jmenuje Nokia 2100 a jedná se o budoucí nejjednodušší telefon v nabídce finského gigantu. Nokia sama uvádí, že tento telefon bude směrovat především na méně vyspělé trhy, kde penetrace mobilních telefonů ještě nedosáhla evropských rozměrů. Hlavním odbytištěm Nokie 2100 by tak mělo být Rusko a země bývalého Sovětského svazu, dále jihovýchodní Asie a Čína a v neposlední řadě země afrického kontinentu. To ale neznamená, že se s tímto telefonem setkáme jen ve výše uvedených zemích. Prodávat se bude i v Evropě, a to zhruba od prvního čtvrtletí příštího roku. Výrobce zatím neuvedl ani přibližnou cenu tohoto telefonu, ale lze předpokládat, že se bude pohybovat okolo 4000 Kč.

Vzhled nové Nokie 2100 je o poznání střízlivější než u ostatních včerejších novinek Nokie. Telefon má sice zaoblené hrany, ale design předního panelu je víceméně hranatý, za což mohou jak klávesy, tak ozdobný okraj displeje. Telefon má samozřejmě výměnné kryty a v základní nabídce bude existovat šest jejich variant. Světle modrá, žlutá, oranžová a tři odstíny fialové. Jak již výčet barev napovídá, hlavní skupinou zákazníků bude mládež, která si pak jistě pořídí i některý z nestandardních krytů, které výrobce připravuje a které od včerejška navrhují nesčetné asijské firmy zabývající se výrobou příslušenství. Nokia 2100 má vcelku přijatelné rozměry 105,5 x 44,2 x 20,5 mm a její hmotnost je 84,5 gramů, což je oproti stále populární Nokii 3310 výrazně méně. Zajímavou funkcí, kterou najdeme již u Panasoniku GD67, je možnost vložení libovolného obrázku do zadního krytu telefonu.

Výbava Nokie 2100 je velmi podobná asijskému modelu 3610 (popřípadě 3315) a je přeci jen o něco horší než výbava současného nejnižšího modelu Nokie na našem trhu - 3410. Displej je monochromatický s rozlišením 96 x 65 obrazových bodů a je jasně bíle podsvícen. Telefon sice nedisponuje pamětí na SMS zprávy, jinak ale nabízí klasickou nabídku Nokie pro milovníky SMS. V telefonu tak najdete dlouhé SMS zprávy, několik přednastavených zpráv, možnost odesílat SMS více příjemcům najednou či oblíbený Smart Messaging pro obrázky a melodie. Naopak v telefonu nenajdete WAPový prohlížeč a telefon ani nedisponuje podporou datových přenosů.

Přednastavených melodií najdete v telefonu 35, další bude možné nahrát pomocí SMS zpráv, nebo si je přímo složit v telefonu, Nokia 2100 má i vibrace a oboje lze aktivovat zároveň. Podobné je to s obrázky. Přímo od výrobce jich několik najdete přímo v telefonu, další si budete moci nechat poslat, či je upravit v zabudovaném editoru. Mezi obrázky patří i animované spořiče displeje, když ve dvou případech je spořič displeje zároveň hodinami (analogové a digitální). Dobrou zprávou je informace o přítomnosti vnitřní paměti telefonu na 200 kontaktů, jiným se pak může hodit kalkulačka, převodník měn, připomínkovač, stopky a budík. Nebyla by to Nokia, kdyby v telefonu nebyly hry. V případě 2100 se jedná o standardní trojici herních šlágrů: Snake II, Space Impact a Link5. Na závěr vzpomeňme baterii, která je Li-Ion o kapacitě 720 mAh a v pohotovostním režimu by s ní měl telefon vydržet až 150 hodin, popřípadě až tři a půl hodiny hovoru.

Nová Nokia 2100 nic převratného nepřináší, spíš ji musíme pochválit za střízlivý design, který by měl většině potenciálních zákazníků vyhovovat. Ze současné nabídky Nokie na našem trhu je soupeřem novinky postarší Nokia 3310, či 3330, které by Nokia 2100 měla nahradit. Naopak aktuální modely 3410 a 3510 mají výrazně lepší výbavu, ovšem také stojí více. Jak tomu ale bude v prvním čtvrtletí příštího roku, kdy se Nokia 2100 začne prodávat, v této chvíli předpovědět neumíme.