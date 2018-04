Nová navigace Panasonic – krasavice (skoro) ve všech směrech

Japonský Panasonic není na poli navigací žádným nováčkem. Až dosud se ale soustředil především na velké systémy integrované s autorádiem či s audio-video systémem celého auta. Tyhle systémy nabízejí obvykle poměrně velký komfort, často bývají vybaveny třeba velkým displejem. Kvůli relativně vysoké ceně a také složitější montáži si je ale pořídí jen omezená skupina potenciálních uživatelů. Navíc takový systém zůstává v autě, i když někde parkujete a může se tak stát nechtěným lákadlem pro zloděje. I proto stále více uživatelů preferuje mobilní navigace, které lze z auta odnést.

Podařený design

V září uvedl Panasonic na český trh svůj první přenosný model pod názvem Strada CN-GP50N. Panasonic tak vstupuje na poměrně obsazený trh, může ale spoléhat na známou značku. Ve spotřební elektronice se Panasonic často snaží zaujmout líbivým designem, a přesně o totéž se snaží i s modelem Strada. Černá a efektně zaoblená krabička vypadá opravdu dobře. Zdá se, že Panasonic navazuje na trend, který už se svou navigací naznačilo LG – právě design je totiž stále důležitějším aspektem rozhodování potenciálních zákazníků. Ostatní výrobci navigací prozatím – alespoň ve své většině – designu příliš pozornosti nevěnovali a navigace byly spíše účelné než krásné. To se bude zřejmě do budoucna měnit.

Pochopitelně ale nejde jen o pěkný design, Panasonic Strada CN-GP50N má i poměrně příjemné rozměry 129 x 87 x 31 mm a váží 275 gramů, takže není problém ji při odchodu z auta klidně nosit třeba v kapse. Je možná trochu škoda, že součástí – jinak poměrně nadstandardně rozsáhlého – základního balení není nějaké pouzdro, které by přístroj při přenášení chránilo.

Velké mínus si ale zaslouží designéři za RDS-TMC přijímač. Ten evidentně pochází od externího dodavatele a k přístroji se připojuje prostřednictvím USB portu. Bohužel, přestože je celý přístroj černý, kabel TMC je šedý a samotný přijímač je bílý. Aby toho nebylo málo, k přijímači musíte ještě připojit FM anténu. Upřímně řečeno, ani samotná FM anténa u přístrojů s integrovaným TMC není v autě nijak zvlášť hezká. Právě proto přišel například Navigon nejen s integrovaným TMC přijímačem, ale i s FM anténou. U Strady jsou obě komponenty externí a poněkud kazí dobrý designový dojem.

Příliš nechápeme, proč Panasonic neintegroval přijímač přímo do přístroje, případně alespoň do držáku, tak jak to udělalo Mio s modelem C520. Možná bylo o dodávce RDS-TMC rozhodnuto až na poslední chvíli. Když už jsme zmínili držák, za ten si naopak Panasonic pochvalu zaslouží. Je řešen poměrně inteligentně, a ačkoli je relativně subtilní, přístroj díky němu velmi dobře drží na předním skle.

Malá televize

Jedním z rozhodujících argumentů pro Stradu by se mohl stát také velmi podařený displej, ten má úhlopříčku slušných 5“, a pracuje v rozlišení 480 x 272 bodů. Kromě velikosti boduje displej velkým kontrastem a jasem, takže je slušně čitelný i na slunci. S tím mají některé konkurenční produkty problém.

Displej je samozřejmě dotykový, a právě jeho prostřednictvím se Strada ovládá. Na těle přístroje totiž najdeme všeho všudy dvě tlačítka – přepínač pro hardwarové zapnutí a vypnutí přístroje, a tlačítko pro jakýsi sleep mód, který zjevně jen vypne displej. Pokud použijete hardwarový vypínač, bude přístroj startovat zhruba dvě minuty, při použití tlačítka na levém boku přístroje je Strada připravena pracovat během pár sekund.

Přístroj je vybaven osvědčeným čipsetem SiRF Star III, který vykazuje velmi kvalitní příjem. Přesto je standardní součástí balení i externí GPS anténa, což nebývá v současnosti právě obvyklé. I kdybyste se náhodou dostali do míst, kde není GPS signál dostatečný, třeba v tunelech, ale i mezi vysokými domy, nemusíte se ničeho obávat. Svého úkolu se okamžitě zhostí GPS Asistent, který za pomoci údajů z kompasu, naplánované trasy a informace o rychlosti před ztrátou signálu, predikuje váš pohyb po silnici. Trochu legračně to vypadá v okamžiku, kdy se v tunelu dostanete do dopravní zácpy – přestože skoro stojíte na místě, díky GPS Asistentu to vypadá, že jste z tunelu už dávno pryč. Jakmile se ale znovu dostanete k signálu GPS, poloha bude automaticky opravena. Údaje od GPS poskytovaly velmi spolehlivou informaci o aktuální poloze, takže se reálná poloha auta na silnici lišila od zobrazené maximálně o pár metrů.

Přístroj je vybaven 64 MB operační paměti a v jeho srdci tepe poměrně rychlý 400 MHz procesor. Pokud jde o rychlost odezvy, patří Panasonic spíše k lepšímu průměru. Při práci vás rozhodně nebude nějak zvlášť zdržovat a také překreslování mapy je svižné a plynulé. Přístroj je – jako drtivá většina přístrojů v současné době na trhu – je postaven na operačním systému Windows CE 5.0.

Navteq se vytáhl

Navigační software v přístroji dodal Navigon a musíme říct, že to byla rozhodně velmi dobrá volba. Uživatelské rozhraní vypadá velmi dobře. V redakci jsme vedli dlouhé diskuse o tom, jestli je příjemnější než TomTom či Garmin, i když jsme se na jednoznačném verdiktu neshodli, rozhodně budou mapy na Stradě patřit k těm nejpřehlednějším na trhu. Pochvalu si programátoři rozhodně zaslouží za možnost zvolit si rozložení kláves na softwarové klávesnici – máte na výběr abecední, QWERTY i AZERTY (to je sice obskurní, ale proti gustu...).

Navíc nové mapy Navigon přinášejí i pár zajímavých funkcí. První z nich je určitě možnost plánovat trasu nikoli od aktuální polohy GPS, ale z libovolného zadaného bodu na mapě. Ještě příjemnější je ale signalizace změny směru s pomocí silničních návěstidel. Je sice pravda, že v Česku nejsou k dispozici reálné silniční cedule, tak jak je podporují nové Navigony třeba v Německu, ale i tak je zelený nebo modrý obdélník s číslem silnice a místem označujícím odbočku velmi názorný. Nedozvíte se tedy pouze, že máte sjet z dálnice. Navigace vám rovnou řekne, že máte jet po silnici číslo 13 na Libouchec. To velmi usnadňuje identifikaci správné odbočky či sjezdu a řidiče mnohem méně rozptyluje.

Příjemnou vychytávkou je i označení jízdních pruhů na víceproudových silnicích. Pokud totiž například dva krajní pruhy odbočují a další pokračuje rovně, malé šipky vám naznačí, do kterého pruhu se zařadit a ušetří vám případné – často nebezpečné – přejíždění do správného pruhu na poslední chvíli. Je možná škoda, že na Stradě je tahle informace hodně malá, takže ji budete chvíli hledat. Pokud si na ni ale zvyknete, je to nejen pohodlnější, ale i bezpečnější.

Asi nejpříjemnějším překvapením pro nás ale byly mapové podklady. Když jsme ještě nedávno testovali navigace s mapovými podklady od Navtequ, stěžovali jsme si na pokrytí Česka. Proto jsme byli zprvu trochu zklamáni, když jsme na letošním veletrhu IFA zjistili, že právě tyhle podklady bude Panasonic Strada používat. Ovšem, kde ty loňské sněhy jsou. Strada je vybavena nejnovější verzí map Navteq a jejich producent (mimochodem už vlastně Nokia) udělal neuvěřitelný krok kupředu.

Mapy jsou dodávány na SD kartě, do paměti přístroje se bohužel nahrát nedají. Součástí dodávky je mapové pokrytí 37 zemí Evropy, přičemž by uživatel neměl zaznamenat přechod mezi východní a západní Evropou, ani mezi jednotlivými zeměmi. Panasonic Strada CN-GP50N jsme testovali v Praze, severních i západních Čechách a kvalitou mapových podkladů jsme byli příjemně překvapeni. V mapě byly zaneseny i relativně nové silnice a hledání trasy bylo skutečně poměrně logické. Snad jen občas jsme narazili na problém s jednosměrkami, které nedokázala Strada spolehlivě identifikovat.

Při volbě trasy si můžete vybrat ze čtyř variant – rychlá, optimální, krátká, a také krásná. Ve všech případech lze navíc při plánování trasy zohlednit dopravní informace obdržené prostřednictvím TMC. První tři varianty trasy jsou asi každému jasné, krásná trasa je hitem posledních měsíců v řadě navigací a naplánuje vaši cestu tak, abyste neminuli žádné zajímavé místo na trati. Tahle varianta je obvykle o něco delší, ale pokud nespěcháte, může mít svůj smysl. Výpočet trasy ovlivňuje i zvolený dopravní prostředek. Vybírat můžete ze tří variant osobního automobilu (rychlé, normální, pomalé), motocyklu, nákladního auta, jízdního kola a pochopitelně i vlastních nohou. V posledních dvou případech vás navigace povede i neprůjezdnými oblastmi nebo jednosměrnými ulicemi.

Dopravní informace a varování

Pochvalu si zaslouží – přes kritiku vzhledu – také RDS-TMC přijímač, který pracoval v Praze a na dálnicích poměrně spolehlivě. Přesněji řečeno, jeho spolehlivost odpovídala aktuálnosti dostupných informací. Přijímač se ale v menu přístroje pohodlně nastavuje a automatické ladění funguje velmi dobře. Navíc lze nastavit, aby se automaticky držel zvolené frekvence – například v Německu totiž některá rádia vysílají TMC jen naoko. Během testování se nám hned několikrát stalo, že navigace ohlásila přepočítání trasy s ohledem na dopravní situaci (pochopitelně jen v případě, že to v parametrech trasy nastavíte).

Velmi aktuální (alespoň podle situace v Praze soudě) je i databáze radarů a míst měření rychlosti. Trochu legračně působí, že navigace na radar upozorňuje jako na „nebezpečné místo“. No, alespoň nemůže naše ministerstvo vnitra napadnout, že navigace (podobně jako antiradary) ruší represivní funkci policejních radarů. Je ovšem pravda, že kvůli Švýcarsku najdete v menu možnost toto upozornění odinstalovat. Kromě radarů nechybí pochopitelně ani databáze POI. Celkem je součástí mapy 1,3 milionů bodů zájmu (POI), což znamená, že i v tomto případě je pokrytí Česka více než obstojné.

Další funkce

Jak už se stalo zvykem, současné navigace nabízejí více než jen vedení z místa na místo. Stradě CN-GP50N chybí obvyklé přehrávání MP3 hudby, ale vzhledem k tomu, že Panasonic vyrábí také autorádia se zase není čemu divit. Navíc je pravda, že hlavně u navigací, které mají mapy na paměťové kartě, jako třeba Strada, postrádá tahle funkce trochu smysl. Nechybí ovšem prohlížeč fotek, což vám jistě udělá radost v okamžiku, kdy budete chtít někomu ukázat třeba fotky z dovolené – na velkém displeji vypadají opravdu dobře.

Standardní součástí všech přístrojů vyšší třídy – a tam Strada bezesporu patří – se stalo Bluetooth hands-free. Strada má možná trochu nevhodně umístěný mikrofon na pravém boku, je ale dostatečně citlivý, takže pokud máte auto v aspoň trochu slušném stavu, nebude to zřejmě takový problém. Jinak se možnosti, které Strada nabízí, příliš neliší od běžných zvyklostí. Do navigace můžete nahrát kontakty ze svého mobilního telefonu nebo vytočit číslo přímo na displeji, stejně tak je k dispozici historie volání.

Pěkná, spolehlivá a za rozumnou cenu

Musíme přiznat, že v nás Panasonic Strada CN-GP50N zanechala opravdu velmi dobrý dojem. Hodně si nás získala designem, a to přesto, že celkový dojem poněkud kazil TMC přijímač. I přes tuhle drobnost vypadala totiž v autě opravdu dobře a nevzhlednost TMC zase trochu vyvažovala opravdu spolehlivá funkčnost. Příjemným překvapením byly opravdu dobré mapové podklady, a zdá se, že nákupem Navtequ neudělala Nokia chybu.

Za sebe přidávám ještě body navíc za uživatelské prostředí, které mě po dlouhé době přesvědčilo, že nejlepší 3D pohled nemusí mít TomTom. Mapy se mi subjektivně zdály opravdu přehledné a podle navigace se dalo skutečně jezdit. Zkrátka na trh přenosných navigací vstoupil Panasonic poměrně pozdě, ale udělal celkem solidní krok. Navíc, na úvod ani příliš nepřestřelil cenu, jak se mu občas stává. Zhruba 12 a půl tisíce je podle našeho názoru odpovídající. Přístroje téhle kategorie a s podobnou výbavou se pohybují zhruba ve stejné cenové hladině.