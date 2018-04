Nová Motorola V80 - otáčecí šestistovka (první informace)

Motorola tradičně představuje své novinky začátkem roku. Letos to bylo hned na začátku ledna v čínské Šanghaji, kdy to bude příští rok se ale zatím neví. Přesto se o některých novinkách již neoficiálně mluví. Řeč je o novém smartphonu Motorola MPx220, ke kterému ale zatím není k dispozici fotografie a nyní se také mluví o novém luxusním telefonu netradiční otáčecí koncepce. Výrobce zatím oficiálně nic nepotvrdil, proto i typové označení telefonu není jisté. Některé zdroje hovoří o modelu V80, jiné o modelu R880. První označení by logicky navazovalo na stejně koncipovaný model V70, R880 zase více odpovídá označení nových modelů výrobce.

V každém případě jsou k dispozici již první fotografie. Telefon má stejnou konstrukci, jako dobře známý model V70. Nejedná se tedy o véčko, ani o vysouvací telefon. Přístroj má dvě části, které se navzájem otáčejí. Na horní straně telefonu je rozměrný displej, pravděpodobně stejných parametrů, jako u modelů V300, V500 a V600. Pod displejem je ovládací kříž, nad displejem reproduktor. Na spodní části telefonu je zbytek kláves a mikrofon. Telefon by měl být vyroben z kvalitních materiálů, pravděpodobně bude kryt částečně kovový.

Fotografie pocházejí ze serverů Mobile-review.com a Telefonino.net. První hovoří o modelu R880, druhý o modelu V80.

Výbava telefonu by měla odpovídat výbavě Motoroly V600. Telefon tak bude mít vestavěný fotoaparát, bude podporovat Bluetooth, Javu MIDP 2.0, MMS a další běžné funkce. Navíc by měl disponovat xHTML prohlížečem a také hlasitým odposlechem. Rozměry telefonu by měly být 99 x 45 x 19,2 mm a jeho hmotnost by měla být 90 gramů. Standardní baterie Li-Ion s kapacitou 700 mAh by měla vystačit na pět dnů pohotovostního režimu. Vše jsou ale zatím jen neoficiální informace.

V této chvíli není jasné, kdy se nová Motorola začne prodávat. Pravděpodobně bude představena ještě před veletrhem CeBIT a do prodeje by se mohla dostat ještě v první polovině roku, protože k dispozici již jsou první funkční vzorky.