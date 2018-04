Nová Motorola V620 – nástupce šestistovky má lepší displej (preview)

Motorola chystá na třetí čtvrtletí letošního roku zahájení prodeje inovované verze Motoroly V600. Novinka se bude jmenovat V620 a jedná se spíš o evoluci současného modelu, než o úplně nový mobil. Na ten si budeme muset počkat až do příštího roku. Nová Motorola V620 by se měla začít prodávat naráz na většině světových trhů, tedy asi i u nás. Cena telefonu zatím nebyla stanovena, odhadujeme, že se nebude příliš lišit od zaváděcí ceny modelu V600, tedy okolo 15 000 Kč. V prodeji zůstane i model V600, jehož cena by tak mohla trochu klesnout. V současné chvíli je Motorola V600 nejdražším modelem výrobce.

Nové luxusní véčko Motoroly se od předchozího modelu V600 nikterak výrazně neliší. Základní tvary mají oba telefony stejné, což platí jak o vnější části obou telefonů, tak i o klávesnici. Nová Motorola V620 se bude dodávat v černém provedení, současný model V600 je naopak stříbrný. I novinka bude mít část horního krytu výměnnou a kryt bude vyroben z hliníku. Celý černý telefon vypadá zajímavě, podstatná inovace to ale rozhodně není.

Po otevření telefonu se dostaneme k nejdůležitější změně oproti původnímu modelu V600. Hlavní displej má sice stejné rozlišení 176 x 220 obrazových bodů, je také aktivní, ale u nového modelu umí zobrazit až 260 000 barev. Displej Motoroly V600 uměl zobrazit jen 65 000 barev, přesto patřil mezi úplně nejlepší displeje na trhu. Vnější displej zůstává stejný, monochromatický s modrým podsvícením.

I další výbava se až na jednu funkci nikterak neliší od výbavy Motoroly V600. Tou jedinou inovací je schopnost novinky nahrávat krátká videa ve formátu MPEG4. To původní model V600 neuměl, dokázal krátká videa jen přehrát. Zatím dostupné materiály výrobce se nezmiňují, jak dlouhé video může být. Celková paměť telefonu zůstala na 5 MB jako u současného modelu V600.

To platí i pro další funkce, jako je podpora MP3 formátu pro vyzváněcí melodie, VGA fotoaparát, Bluetooth, informační dioda na vrchu telefonu a všechny další funkce známé z modelu V600, jehož podrobnou recenzi najdete zde.